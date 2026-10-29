Școala 79, prima pe București. Care e clasamentul la „școli-trambulină pentru licee de top” și o întrebare: cât e școala, cât sunt meditațiile?

În acest an, jumătate dintre elevii care învață în liceele din top 10 provin din 27 de școli gimnaziale. Școala nr. 79 conduce în clasamentul gimnaziilor după numărul absolvenților admiși la liceele de top. O analiză a repartizării computerizate din 2025 și 2026 arată unde au ajuns absolvenții fiecărei școli din Capitală. Părinții pot consulta o hartă interactivă pentru a vedea la ce licee au intrat elevii din generațiile precedente. La o primă vedere, am putea crede că acestea sunt școlile gimnaziale unde merită să duci copilul dacă îți dorești rezultate excelente și performanță. Dar cât de mult reflectă aceste rezultate calitatea profesorilor și a managementului? Și în ce măsură noțiunea de „școală de top” e legată de faptul că aceasta atrage familiile ce pot susține performanța (și) prin meditații private? Specialista în educație Gabriela Bartic explică de ce rezultatele admiterii în licee de top nu spun întreaga poveste despre calitatea învățământului gimnazial.

În București, 226 de școli gimnaziale au avut absolvenți care au participat la repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu în 2026. Dintre cei 2.189 de elevi bucureșteni admiși la cele zece colegii cu cele mai mari medii, jumătate au terminat doar 27 dintre aceste școli. În schimb, la celelalte licee din Capitală, jumătate dintre elevii admiși proveneau din 55 de gimnazii. Și în 2025, tot 27 de școli au furnizat jumătate dintre elevii bucureșteni admiși la colegiile din top 10. Datele au fost analizate de jurnalistul Marius Comper, care a construit o hartă interactivă pe baza rezultatelor repartizării computerizate din ultimii doi ani. Harta permite căutarea unei școli gimnaziale pentru a vedea la ce licee au ajuns absolvenții ei, dar și căutarea unui liceu pentru a afla din ce școli provin elevii admiși.

De ce ajung atât de mulți elevi de la câteva gimnazii la cele mai căutate licee? Este vorba despre profesori mai buni, despre meditații sau despre familii care investesc mai mult în educația copiilor? Datele nu pot răspunde la aceste întrebări, dar arată cât de mult diferă traseele absolvenților de la o școală la alta.

Școala nr. 79, pe primul loc în București după numărul elevilor admiși la colegii de top

Școala Gimnazială nr. 79 ocupă primul loc în București după numărul absolvenților admiși la cele zece licee cu cele mai mari medii, atât în 2025, cât și în 2026. În 2026, 80 dintre cei 177 de absolvenți repartizați computerizat au intrat la aceste colegii, față de 82 din 185 în anul precedent. În 2026, 17 elevi au fost admiși la „Gheorghe Șincai”, alți 17 la „Tudor Vianu”, 16 la „Sfântul Sava”, zece la „Matei Basarab”, nouă la „I. L. Caragiale”, șapte la „Spiru Haret” și tot șapte la „Mihai Viteazul”. Jumătate dintre absolvenții școlii au intrat la liceu cu medii peste 9,25, potrivit datelor prezentate de Marius Comper.

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