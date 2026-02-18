Școli închise în alte două județe din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online

Autorităţile din Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile să fie online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. În total, sunt trei județe care au decis să închidă școlile din cauza vremii, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi.

Prefectura Vrancea a anunţat că, având în vedere ninsorile abundente, viscolul puternic şi avertizarea meteorologică cod portocaliu aflată în vigoare pentru judeţul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost dispusă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea, miercuri, transmite News.ro.

Activităţile didactice urmează a se desfăşura în sistem online, conform deciziilor unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar.

O decizie similară a fost luată și în judeţul Galaţi, de asemenea aflat sub cod portocaliu de ninsori, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi.

Giurgiu a fost primul județ care a decis marți să închidă astăzi școlile din cauza vremii.