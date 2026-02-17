Școli închise din cauza ninsorilor și viscolului. Primul județ în care se suspendă cursurile cu prezență fizică

Capitala și 12 județe sunt vizate începând de diseară de un cod portocaliu de vreme rea. ANM prognozează că în anumite zone va ninge puternic și se va depune un strat consistent de zăpadă.

Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil până miercuri la ora 12, au anunțat meteorologii.

Autorităţile din judeţul Giurgiu sunt primele care anunță măsuri speciale din cauza vremii, după ce ANM a transmis România va trece printr-un „episod sever” de iarnă.

Giurgiu se numără printre zonele unde va ninge abundent și se va depune un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri, conform ANM.

De asemenea, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60–85 km/h, determinând viscolirea zăpezii şi reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.

Decizii luate de autoritățile din Giurgiu

„În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, acestea urmând să se desfăşoare în sistem online, în data de 18 februarie a.c.”, au precizat, marţi, autorităţile din judeţul Giurgiu, conform News.ro.

Comitetul a dispus, de asemenea, intensificarea patrulării pe sectoarele de drum afectate de viscol, în vederea prevenirii producerii de accidente.

„Pacienţii dializaţi şi femeile însărcinate care, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase, riscă să rămână blocaţi în zone izolate, vor fi transportaţi din timp la unităţile sanitare din teritoriu şi internaţi la secţiile de specialitate. La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, se va monitoriza circulaţia pe drumurile rutiere din judeţul Giurgiu. La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, se va monitoriza cu atenţie sporită evoluţia nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă din judeţul Giurgiu, respectiv se vor pregăti forţele, mijloacele şi materialele pentru intervenţii operative în vederea limitării şi diminuării efectelor negative ale viiturilor”, sunt măsurile adoptate pentru perioada în care judeţul se află sub avertizare Cod portocaliu.

O altă măsură vizează identificarea persoanelor vulnerabile astfel încât, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, acestea să fie evacuate.

Echipajele Apa Service S.A. Giurgiu, Reţele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu vor fi suplimentate pentru a asigura suficiente echipe de intervenţie în cazul producerii de avarii la reţelele de alimentare.

CJSU a mai decis instituirea serviciului de permanenţă la primării, pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectele lor, măsurile luate la nivel judeţean.