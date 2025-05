Scriitoarea Cătălina Florina Florescu, stabilită de peste două decenii în SUA, lansează un volum despre discriminare, traumă şi puterea vindecătoare a teatrului scris de femei

Scriitoarea şi profesoara Cătălina Florina Florescu lansează, joi, la Muzeul Naţional al Literaturii Române, volumul „Female Playwrights and Applied Intersectionality in Romanian Theater”. Evenimentul reuneşte nume importante din teatrul şi critica românească – Mihaela Drăgan, Ana Sorina Corneanu, Domnica Rădulescu şi Mihaela Michailov.

Cartea aduce în atenţie zece autoare contemporane de teatru din România, ale căror piese abordează teme esenţiale precum inegalitatea de gen, violenţa domestică, migraţia, Porajmos (Holocaustul romilor), neurodiversitatea şi drepturile femeilor. Volumul propune o lectură intersecţională aplicată, completată de mini-interviuri cu autoarele şi exerciţii pedagogice dedicate promovării teatrului scris de femei în plan internaţional.

„Intersecţionalitatea nu e doar un concept teoretic, ci un instrument civic şi pedagogic. Am scris această carte din nevoia de a conecta teatrul românesc scris de femei cu realităţile globale ale inegalităţii şi discriminării. Cred că teatrul trebuie să îşi păstreze funcţia de oglindă socială şi de posibil spaţiu al vindecării colective”, declară Cătălina Florina Florescu.

Autoare a 13 volume de poezie, teatru, critică interdisciplinară şi proză scurtă, Cătălina Florina Florescu predă de peste două decenii în SUA, la Pace University din New York şi Stevens Institute of Technology din Hoboken. A publicat volume înregistrate la Library of Congress şi citate în mediile academice de la Harvard, Stanford, Columbia sau UCLA.

Lansarea continuă direcţia deschisă de autoare anul trecut, prin volumul „Corp de teatru”, care aducea în prim-plan lupta cu boala şi importanţa teatrului ca formă de educaţie şi empatie. „Corp de teatru” este o colecţie de piese care nu menajează. De la nostalgia dulce-amară pentru vremurile trecute într-o Românie înţelenită în timp, până la schimbare şi redescoperirea de sine. E un test al empatiei. /…/ cu un echilibru perfect de forţă şi delicateţe, colecţia Corp de Teatru devine o reflectare a metamorfozelor constante ale vieţii şi ale societăţii româneşti”, remarca anul trecut Ana Sorina Corneanu, actriţă şi dramaturgă, câştigătoarea Concursului Piesa Anului, UNITER, 2019.

Cătălina Florescu s-a născut la Măcin (jud. Tulcea) şi este absolventă a Facultăţii de Litere de la Universitatea Bucureşti. De două decenii predă în SUA, actualmente la Universitatea Pace de la New York & la Stevens Institute din Hoboken. Are un doctorat în Literatura Comparată/ Medicină Umanistă de la Universitatea Purdue şi mai multe volume publicate şi catalogate la celebra Library of Congress din Washington, DC, precum şi la universităţi precum Harvard, Stanford, Columbia, Princeton, UCLA, etc. – „Transacting Sites of the Liminal Bodily Spaces” (critică de teatru şi film; medicină umanistă), „Disjointed Perspectives on Motherhood” (critică feministă; critică culturală şi interdisciplinară), „Of Silences in Munch, Beckett, Hopper, and Hanson (A Monograph)” (filosofie existenţială şi ontologică; tratat despre tăcere; critică culturală şi interdisciplinară); „The Night I Burned My Origami Skin” (volum de poezii), „Transnational Narratives in Englishes of Exile” (exil în literatură şi artă; critică).

Parteneriat media