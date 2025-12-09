Scrisoare deschisă către Ilie Bolojan. Mai multe ONG-uri și zeci de jurnaliști „critică opacitatea şi agresivitatea” cabinetului premierului în relaţia cu presa

Jurnaliștii prezenți pe 26 noiembrie 2025 pe holurile Parlamentului au fost împiedicați să se apropie de premierul Ilie Bolojan de către un angajat al Guvernului care s-a pus în fața acestora, iar pe unii i-a împins. Foto: captură video HotNews.

Într-o scrisoare inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent şi ActiveWatch, unsprezece ONG-uri şi 20 de jurnalişti îi atrag atenţia premierului Ilie Bolojan că a anunţat „un Guvern al transparenţei”, dar „atitudinea nu este doar de opacitate, ci chiar şi de agresivitate în relaţia cu presa”.

Scrisoarea este publicată ca urmare a incidentului care a avut loc în 26 noiembrie 2025, pe holurile Parlamentului României, atunci când mai mulţi jurnalişti au fost restricţionaţi şi chiar împinşi de un ofiţer de presă din subordinea departamentului de comunicare al Guvernului.

„Cu un comportament de bodyguard de VIP, ofiţerul de presă încerca să împiedice jurnaliştii să vă ia declaraţii”, au scris organizaţiile, precizând că deşi Biroul de Presă al Guvernului a anunţat în urma incidentului că va exista o anchetă disciplinară, incidentul nu este unul izolat, ci parte dintr-un tipar mai amplu de limitare a accesului la informaţii.

„Vă solicităm să garantaţi acest drepturi nu doar la nivel declarativ, ci şi faptic”, spun jurnaliştii în document.

De asemenea, în scrisoare de amintește că accesul fotojurnaliştilor la şedinţele de Guvern a fost interzis. Măsura a fost criticată public şi de agenţia Inquam Photos, care subliniază că imaginile furnizate de fotograful instituţiei nu pot substitui presa liberă.

Totodată, jurnaliştii semnalează că agenda prim-ministrului este anunţată în mod constant tardiv, de multe ori după ce evenimentele de pe agendă au avut loc. Aceştia atrag atenţia asupra faptului că, unele dintre întâlnirile prim-ministrului nu sunt anunţate public, deşi există o platformă dedicată acestor evenimente.

„Nimic nu vă împiedică, domnule prim-ministru, să fiţi printre primii care o folosesc, luând exemplul altor miniştri şi secretari de stat”, se arată în scrisoare.

În scrisoare este amintit și episodul din luna martie, când Ana Maria Gavrilă, lidera POT, a chemat poliţia pentru a îndepărta jurnaliştii care îi adresau întrebări:

„Acum o jumătate de an, Ana Maria Gavrilă, lidera POT, chema poliţia pentru că jurnaliştii îi puneau întrebări. La fel de agresiv s-au comportat şi încă o fac şi alţi lideri ai partidelor suveraniste, inclusiv incitând la ură la adresa jurnaliştilor. Faptul că, acum, în aceeaşi postură se află şi o persoană angajată în slujba puterii nu face decât să contribuie la accelerarea tendinţelor nedemocratice şi să ofere un exemplu regretabil unor actori care subminează democraţia şi statul de drept”.

„Accesul la informaţii şi libertatea media sunt drepturi fundamentale, iar ziariştii le exercită în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Vă solicităm să garantaţi acest drepturi nu doar la nivel declarativ, ci şi faptic”, se mai arată în scrisoare. Scrisoarea poate fi citită integral pe site-ul ActiveWatch.

Organizaţiile şi jurnaliştii care au semnat scrisoarea: