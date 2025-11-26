Sari direct la conținut
VIDEO Un angajat al guvernului blochează și împinge jurnaliștii care vor să pună întrebări premierului Ilie Bolojan / Reacția guvernului

Sursă imagini: Marco Badea / Facebook

Jurnaliștii prezenți miercuri pe holurile Parlamentului au fost împiedicați să se apropie de premierul Ilie Bolojan de către un angajat al Guvernului care s-a pus în fața acestora, iar pe unii i-a împins.

UPDATE 16.25: Guvernul a transmis că regretă „excesul de zel” al ofițerului de presă, iar comportamentul acestuia va fi suspus unei verificări disciplinare. „Asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta”, precizează executivul.

Potrivit imaginilor filmate în Parlament, bărbatul, care lucrează ca ofițer de presă, s-a pus in fata jurnaliștilor pentru a le bloca trecerea, iar pe unii i-a prins de maini cand îndreptau telefonul spre premier.

Pe un alt jurnalist l-a impins, in momentul in care acesta a vrut sa-l evite pentru a ajunge la premier

HotNews a solicitat Guvernului un punct de vedere privind comportamentul ofițerului de presă.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent miercuri în Parlament la ședința în care președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării 2025-2030. El nu a făcut declarații nici în plen și nici la plecare.

De altfel, Ilie Bolojan a transmis în mai multe ocazii presei că nu va face declarații pe holurile instituțiilor ci doar în conferințe de presă organizate.

