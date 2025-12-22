Scrisoare deschisă din societatea civilă către CSM, după reacția judecătorilor la referendumul anunțat de Nicușor Dan. „Poziție incompatibilă cu o democrație matură”

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, pe 21 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Reacția reprezentanților organizației civice a venit în urma comunicatului Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a răspuns la inițiativa președintelui Nicușor Dan privind referendumul în Justiție.

Într-o scrisoare deschisă, asociația „Corupția Ucide” spune că societatea civilă nu contestă independența Justiției, ci disfuncționalități sistemice, iar separarea puterilor nu înseamnă izolare de societate.

Reprezentanții organizației precizează că referendumul propus de șeful statului nu este sinonim cu subordonarea politică.

„Asociația «Corupția Ucide», organizație civică activă de peste un deceniu în apărarea statului de drept, a independenței Justiției și a interesului public, ia act cu îngrijorare de comunicatul de presă emis de Secția pentru judecători a CSM în data de 21 decembrie 2025. Într-un moment de tensiune publică reală, generată de investigații jurnalistice documentate, de reacții din interiorul sistemului judiciar și de proteste civice pașnice desfășurate în mai multe orașe din țară, comunicatul dumneavoastră nu răspunde problemelor semnalate, ci pare să le ocolească printr-o reafirmare formală a unor principii constituționale pe care nimeni nu le contestă”, spun reprezentanții organizației, în scrisoarea deschisă transmisă CSM și publicată duminică, pe pagina de Facebook a asociației.

Conform ONG-ului, societatea civilă nu contestă independența Justiției, ci disfuncționalitățile sistemice din cadrul ei.

„În ultimele două săptămâni: zeci de mii de cetățeni au ieșit în stradă cerând funcționarea reală a Justiției, nu subordonarea ei; magistrați activi și retrași au vorbit public despre probleme structurale din sistem; investigații jurnalistice au documentat practici care afectează încrederea publică în actul de justiție. A răspunde acestui context exclusiv prin invocarea «ingerinței» și a «vectorilor emoționali» transmite un mesaj periculos: acela că orice critică publică este, prin definiție, nelegitimă. Această poziție este incompatibilă cu o democrație matură”, menționează „Corupția Ucide”, potrivit Agerpres.

„Societatea civilă cere reforme și criterii clare”

Totodată, reprezentanții asociației spun că separarea puterilor nu înseamnă izolare de societate.

„Separarea puterilor în stat nu presupune separarea Justiției de societate. Independența judecătorului în soluționarea cauzelor nu exonerează instituțiile sistemului judiciar de: dialog public, transparență, asumarea responsabilității instituționale atunci când apar semnale serioase de disfuncționalitate. A prezenta orice inițiativă de consultare publică, dezbatere sau presiune civică drept «ingerință» riscă să transforme independența Justiției într-un scut împotriva răspunderii, nu într-o garanție a bunei funcționări”, adaugă ei.

Referendumul sau consultarea publică nu sunt sinonime cu subordonarea politică, mai spun membrii asociației.

„Chiar dacă există dezbateri legitime privind forma și temeiul juridic al unor mecanisme de consultare, respingerea lor în bloc, fără dialog, fără explicații substanțiale și fără alternative, alimentează percepția că sistemul judiciar refuză orice formă de autoevaluare deschisă. Societatea civilă nu cere verdict popular asupra hotărârilor judecătorești. Cere reforme, criterii clare, responsabilitate și încredere”, mai scrie în document.

În scrisoare, „Corupția Ucide” mai afirmă că emoția publică nu este o amenințare, indiferența instituțională este, iar a cataloga reacția publică drept „vector emoțional” este o minimalizare periculoasă a unei nemulțumiri sociale profunde.

„Emoția apare atunci când mecanismele instituționale nu mai oferă răspunsuri credibile. Istoria recentă a României arată clar: când instituțiile se închid, societatea reacționează”, au transmis reprezentanții „Corupția Ucide”.

CSM are o responsabilitate majoră față de încrederea publică, iar în calitatea sa constituțională de garant al independenței Justiției, CSM are nu doar dreptul, ci obligația de a recunoaște existența problemelor semnalate public; explică ce mecanisme interne funcționează și care nu; propune sau acceptă forme de dialog instituțional cu societatea civilă și profesioniștii dreptului, menționează scrisoarea.

„Un comunicat defensiv nu consolidează încrederea. O face doar asumarea reală a responsabilității”, mai spun autorii scrisorii.

Nicușor Dan anunță că va iniția un referendum

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o declarație de presă, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

El a precizat că, în urma citirii sesizărilor venite din partea magistraților, concluzia este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, din conducerea instanțelor, care nu acționează în interes public, ci acționează în interesul unui grup pe care îl reprezintă. „Am spus toate aceste lucruri (…) care se regăsesc și în materialele astea și în raportul pe care o să vi-l dăm sunt acuzații, sesizări, da, nu sunt fapte, și o să facem verificări pentru cele sesizate, o să ia mult timp, dar cred că situația în care suntem este gravă”, a punctat șeful statului.

Reacția judecătorilor din CSM

Exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituție, au transmis ulterior, în cursul zilei de duminică judecătorii din CSM, ca reacție la inițiativa președintelui Dan de a organiza acest referendum în cadrul corpului magistraților.

Conform judecătorilor din CSM, referendumul propus de șeful statului nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător, care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice.

„Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței Justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței Justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate. Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța Justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”, a transmis Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-un comunicat.