Scrisoarea unui medic român, stomatolog în Belgia, către ministrul Rogobete: „Cariile nu așteaptă să implementați dumneavoastră sistemul” 

Un medic stomatolog cu peste 15 ani de experiență în clinici din România și Belgia, acolo unde este stabilit acum, atrage atenția, într-o scrisoare publicată de Totul despre Mame, asupra lipsurilor și necesităților din domeniul stomatologic pentru copii, în urma morții, la o clinică privată de stomatologie, a unei fetițe de doi ani supusă anesteziei generale. „Oamenii nu mai știu unde să se ducă”, atrage medicul atenția.

Stabilită în prezent în Belgia, dr. Ana Cichirea subliniază că, după tragedia din București, „opinia publică a lovit cu furie în sistemul medical privat de stomatologie pediatrică din România, la fel și autoritățile”, însă „acest sistem privat imperfect a acoperit ANI de zile o nevoie complet descoperită de către sistemul de stat”.

„Aveți idee câți copii au fost tratați în România ultimilor ani sub sedare profundă sau cu anestezie generală, cu bani PRIVAȚI, nedecontați de stat? Zeci de mii. Ce ați fi făcut, dragi părinți și colegi, azi furioși, fără acest sistem privat atunci când statul ignora complet problema?

Unde era statul atunci? Nefiind în derulare niciun program NAȚIONAL de prevenție dentară, aveți idee care este gradul de îmbolnăvire al pacienților sub 18 ani?”, scrie medicul.

Ea subliniază că un astfel de serviciu la stat nu poate prelua toate aceste cazuri și cere astfel funcționarea în paralel a acestor clinici, însă sub reguli mai clare și cu o transparență mai mare și pentru pacienți.

„Unele probleme dentare nu suferă amânare”

„Interziceți în mediul privat sedările profunde pentru copiii sub 5 ani și pentru toți pacienții cu probleme grave de sănătate, faceți protocoale, controlați clinicile, supravegheați și acolo unde lucrurile se întâmplă cum trebuie, lăsați-le să funcționeze în paralel. Puneți oamenilor la dispoziție un site, o listă publică cu clinicile controlate și aprobate, pe care părinții și medicii să o poate accesa”, scrie medicul stomatolog.

„Imaginați-vă că oamenii nu mai știu unde să se ducă, iar unele probleme dentare NU suferă amânare. Cariile dentare nu așteaptă ani de zile implementarea unui serviciu – azi complet inexistent”, continuă medicul.

„Prezenția dentară se face 80% acasă”

Totodată, medicul atrage atenția, că, în prezent, „nu se face nimic organizat, amplu, la nivel național” pentru scăderea gradului de îmbolnăvire orală a copiilor.

„Când eram încă în România și tratam copii, am constat că mămici educate, cu școală, cu un anumit grad de înțelegere al informațiilor, nu aveau noțiuni de bază despre prevenția dentară și despre ce trebuie să facă acasă cu copilul. În România nu există claritate și uniformitate când vine vorba despre acest aspect. Campaniile de prevenție trebuie orientate către adulți și apoi către copii. Părinții trebuie conștientizați, iar copiii trebuie ulterior supravegheați de adulți informați”, continuă medicul, care afirmă că prevenția dentară se face 80% acasă.

În continuare, medicul stomatoloc prezintă și cum funcționează sistemul din Belgia, precum și cu ce probleme se confruntă acolo.

Scrisoarea completă, pe Totul despre mame.