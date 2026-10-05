Scurgere masivă de date în Danemarca după un atac informatic asupra platformei de evidența persoanelor

Fișierul central care recenzează persoanele rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost piratat, ceea ce a permis accesul la datele a 8,8 milioane de persoane, a anunțat luni ministerul danez responsabil cu digitalizarea.

„Administrația registrului național (CPR) a constatat că persoane neautorizate au obținut acces ilegal în special la nume, adrese și la numerele CPR (echivalentul numărului de securitate socială, n.r.) a aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate (în viață, emigrate, decedate, etc.)”, se arată într-un comunicat de presă al ministerului danez, potrivit agențiilor France Presse și Agerpres.

O anchetă este în desfășurare, dar pentru moment autorii acestei intruziuni nu au fost identificați, potrivit aceleiași surse.

Ei au obținut acces prin intermediul, legal, al unei companii daneze, acces care a fost ulterior revocat.

Vineri, administrația a fost informată despre o „anomalie” în sistemul CPR „în cursul lunii septembrie”, iar în weekend s-a putut stabili numărul datelor obținute.

„Analizăm întreaga dimensiune a incidentului”

„Este un incident extrem de grav”, a declarat ministrul Christina Egelund, citată în comunicat.

„Împreună cu toate autoritățile implicate, suntem în proces de cartografiere a întregii dimensiuni a incidentului”, a adăugat ea.

Ca urmare a acestei scurgeri, administrația a anunțat că a pus în aplicare măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

Registrul național conține date despre 11 milioane de persoane. Pe lângă persoanele care trăiesc și locuiesc în prezent în Danemarca, el include informații și despre persoane decedate și cele care au părăsit țara.

În comunicat se mai precizează că persoanele care beneficiază de protecția adresei și a numelui nu au fost afectate de scurgerea de date.