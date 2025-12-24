Scutul împotriva radiațiilor de la centrala nucleară Cernobîl riscă să se prăbușească chiar și urma unei singure noi lovituri a rușilor. „Principala amenințare”

Locul unde o dronă de atac rusească a lovit noua incintă de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl. FOTO: TARASOV / Avalon / Profimedia

Un nou atac al rușilor riscă să distrugă scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP.

Kievul a acuzat Rusia că a atacat în repetate rânduri facilitatea (locul unde în 1986 a avut loc cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie), după ce forțele Moscovei au invadat Ucraina în februarie 2022.

O lovitură efectuată la începutul acestui an a provocat o breșă în învelișul exterior de protecție împotriva radiațiilor, determinând Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să emită un avertisment că acesta „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță”.

Într-un interviu acordat AFP, directorul centralei, Sergiy Tarakanov, a declarat că reconstrucția completă a adăpostului ar putea dura trei-patru ani și a avertizat că un alt atac rus ar putea provoca prăbușirea învelișului interior.

„Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere, de exemplu, o rachetă Iskander, Doamne ferește, aceasta va provoca un mini-cutremur în zonă”, a spus Tarakanov, în interviul acordat agenției franceze de presă, săptămâna trecută.

Iskander un sistemul rusesc de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, care poate transporta o varietate de focoase convenționale, inclusiv cele destinate distrugerii buncărelor.

„Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rezista după aceea. Aceasta este principala amenințare”, a adăugat el.

Rămășițele centralei nucleare sunt acoperite de un înveliș interior din oțel și beton, cunoscut sub numele de sarcofag și construit în grabă după dezastru, și de un înveliș exterior modern, de înaltă tehnologie, numit structura New Safe Confinement (NSC).

Scutul NSC a fost grav avariat în urma unui atac cu drone rusești în februarie, care a provocat un incendiu major în învelișul exterior al structurii din oțel.

„NSC-ul nostru și-a pierdut câteva dintre funcțiile principale. Și înțelegem că ne va lua cel puțin trei sau patru ani pentru a restabili aceste funcții”, a adăugat Tarakanov.

AIEA a anunșat la începutul acestei luni că o misiune de inspecție a constatat că adăpostul „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare”.

Directorul Tarakanov a precizat pentru AFP că nivelurile de radiații la fața locului au rămas „stabile și în limite normale”.

Gaura provocată de lovitura dronei a fost acoperită cu un ecran de protecție, a spus el, dar 300 de găuri mai mici făcute de pompieri în timpul stingerii incendiului trebuie încă astupate.

Armata rusă a capturat centrala la începutul invaziei din 2022, înainte de a se retrage câteva săptămâni mai târziu.