Scuze oficiale după ce o baterie expirată a provocat căderea serviciilor guvernamentale în una dintre cele mai digitalizate țări din lume

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung, în timpul unui discurs transmis pe un ecran instalat în gara din Seul, FOTO: Ahn Young-joon / AP / Profimedia Images

Sute de servicii publice sud-coreene au rămas nefuncționale luni, după ce un incendiu izbucnit într-un centru de date a perturbat site-urile guvernamentale și a scos la iveală vulnerabilități ale infrastructurii digitale a țării, transmite agenția Reuters.

Autoritățile au declarat că 62 de servicii guvernamentale au fost restabilite dintr-un total de aproximativ 647 de sisteme afectate de incendiul care a izbucnit vineri, în timpul unei lucrări de întreținere de rutină desfășurate într-o cameră de servere a Serviciului Național de Resurse Informatice, o instituție de stat din orașul Daejeon.

Președintele Lee Jae-myung și-a cerut scuze pentru întrerupere, afirmând că este surprinzător faptul că guvernul nu dispunea de un sistem de rezervă mai eficient, după întreruperi similare ale serviciilor guvernamentale în 2023.

Printre instituțiile afectate de incendiu se numără Serviciul Vamal al Coreei, Agenția Națională a Poliției și Agenția Națională pentru Situații de Urgență, potrivit Ministerului Siguranței de la Seul. Unele site-uri guvernamentale, inclusiv cel al ministerului, erau nefuncționale luni.

Oficialii nu au oferit o estimare pentru restabilirea completă a serviciilor afectate.

„Vedem servicii care se restabilesc din oră în oră”, a declarat ministrul siguranței, Yun Ho-jung, într-un briefing de presă, menționând recuperarea portalului Government24 – principala platformă de servicii publice a Coreei – precum și a sistemelor financiare și poștale administrate de Korea Post.

Guvernul sud-coreean, acuzat că ignoră o problemă cunoscută

Coreea de Sud este una dintre cele mai digitalizate țări din lume, cu numeroase servicii guvernamentale, de la identificare până la conferințe de presă, putând fi accesate online.

Experții au afirmat că ultima întrerupere sugerează faptul că guvernul nu dispune de sisteme adecvate pentru recuperarea imediată a serviciilor publice critice, în ciuda perturbărilor tehnologice majore din ultimii ani.

În 2022, un incendiu izbucnit într-un centru de date a afectat unele dintre cele mai utilizate aplicații și site-uri web din țară, inclusiv aplicația de mesagerie Kakao și serviciile de plăți online ale companiei.

„Astfel de întreruperi nu ar trebui să se producă niciodată într-o agenție națională, iar sisteme de sincronizare și recuperare în timp real trebuie implementate cât mai curând posibil”, a declarat Lee Seong-yeob, profesor la Școala Postuniversitară de Management al Tehnologiei din cadrul Universității din Coreea.

„Guvernul ar fi trebuit să recunoască necesitatea unui nivel mai ridicat de planificare pentru situații de urgență, dar se pare că a fost delăsător.

Duminică, președintele Lee a ordonat o „îmbunătățire semnificativă” a securității sistemelor guvernamentale și le-a cerut miniștrilor să propună bugete pentru implementarea unor sisteme de urgență menite să prevină întreruperi similare.

Incendiul ar fi izbucnit din cauza unei baterii expirate

Anchetatorii suspectează că incendiul a izbucnit după ce o baterie produsă de LG Energy Solution a explodat în timpul lucrărilor de întreținere de vineri seara, avariind o parte dintre servere și determinând oprirea a sute dintre acestea. LG Energy Solution a refuzat să comenteze, afirmând că incidentul este în curs de investigare.

Yun a declarat că guvernul va informa publicul pe măsură ce serviciile majore vor fi repuse online și a avertizat asupra unor perturbări sporite în viața de zi cu zi pe durata procesului de recuperare.

Potrivit Ministerului Siguranței, bateriile – vândute și întreținute de filiala LG CNS, parte a grupului LG Energy – erau folosite de peste un deceniu, iar garanția lor expirase anul trecut.

LG CNS a recomandat guvernului să le înlocuiască în timpul unei verificări de rutină efectuate în iunie 2024, deși acestea încă funcționau la acel moment, a mai precizat ministerul.