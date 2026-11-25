Cel puțin 3.370 de posturi de director și director adjunct din școlile românești au rămas neocupate după concursul organizat în această toamnă de Ministerul Educației. Candidații au fost prea puțini, iar peste 2.000 dintre ei nu au trecut de prima probă.

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Rezultatele concursului național organizat în acest an pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct arată că 43% dintre posturi nu vor putea fi ocupate prin concurs.

Pentru cele 7.819 funcții de conducere scoase la concurs în această toamnă (5.309 de director și 2.510 de director adjunct) au fost depuse doar 7.053 de dosare, conform datelor publicate de Ministerul Educației pe 7 octombrie 2026. La ultima probă, cea de interviu, au mai ajuns însă doar 4.449 de candidați.

Cele mai mari dificultăți le-a pus candidaților prima probă, cea de evaluare a competențelor și aptitudinilor personale, din 13 octombrie, care a eliminat 2.065 de participanți. La proba scrisă, din 20 octombrie, care a verificat cunoștințe de management și legislație școlară, alți 81 de candidați nu au reușit să obțină nota minimă de promovare, 7, înainte de contestații, arată o analiză publicată de Tribuna Învățământului pe 16 noiembrie 2026.

În unele județe, situația este și mai complicată. În Harghita, de exemplu, au fost validate doar 67 de dosare pentru 181 de funcții de conducere.

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