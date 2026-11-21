Președintele Nicușor Dan a afirmat că se teme de alegerile parlamentare din 2028, fără să intre în detalii, în cursul unor declarații făcute joi. Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu crede că afirmația șefului statului arată că „se coace ceva la Cotroceni” în perspectiva alegerilor din 2028, mai ales că în 2027 în alte țări vor avea loc alegeri ce pot aduce la putere politicieni suveraniști.

„Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să… câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate”, a spus, joi dimineață, Nicușor Dan, la Summitul pentru Guvernanță Digitală.

În cursul aceleași zile, președintele a dat câteva clarificări legate de declarația făcută. „Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult”, a precizat șeful statului.

Când a fost întrebat dacă se teme de venirea la putere a extremiștilor, Nicușor Dan a refuzat să mai comenteze.

Într-o intervenție la Digi24, prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a spus că afirmațiile lui Nicușor Dan ar arăta că „se coace ceva” în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028.

„În noiembrie 2026, președintele vorbește explicit, dur, fără milă, despre inacceptabilitatea aducerii AUR la guvernare și cât de rău este partidul AUR, iar recent, cum spuneam, este îngrijorat de alegerile parlamentare din 2028. Rezultatul alegerilor parlamentare din 2028. Sigur că se întâmplă ceva și se coace ceva la Cotroceni”, a declarat Dan Dungaciu.

El a estimat că algerile programate în mai multe state europene în anul 2027 ar putea aduce o schimbare radicală pe continent.

„2027 va fi anul cel mai important în istoria recentă a Europei. Ar putea să fie sfârșitul Europei, așa cum o știm noi. Anul 2027 electoral a început deja. Continuăm cu alegeri prezidențiale în Franța, în Italia, în Polonia și alte alegeri în state mai puțin importante. 2027 ar putea să aducă la putere oameni politici, suveraniști, conservatori, care evident că vor schimba aiurea și comportamentul Uniunii Europene de astăzi”, a mai afirmat prim-vicepreședintele AUR.