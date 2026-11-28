Moștenitorii regretatului creator de modă Giorgio Armani iau în considerare cumpărarea unei mici părți din participația de 15% care este scoasă la vânzare conform testamentului fondatorului, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

L’Oreal, a cărei licență pentru parfumurile, produsele pentru îngrijirea pielii și machiaj ale Armani expiră în 2050, va prelua cea mai mare parte a participației, susțin sursele, una dintre acestea adăugând că grupul francez de produse de frumusețe negociază achiziționarea unei participații de aproximativ 10%, notează Agerpres.

Producătorul de ochelari EssilorLuxottica, un alt aliat comercial puternic al Armani, va cumpăra aproximativ 2% – 3% din casa de modă italiană, restul de 2% – 3% urmând să fie achiziționat de către moștenitorii creatorului de modă, au indicat sursele.

Cine sunt moștenitorii luați în considerare

Nepoata lui Giorgio Armani, Silvana Armani, în vârstă de 71 de ani, responsabilă pentru creațiile vestimentare pentru femei ale casei de modă, Andrea Camerana, în vârstă de 56 de ani, nepot și membru al Board-ului, și Leo dell’Orco, în vârstă de 74 de ani și partenerul de viață al designerului, care conduce departamentul de îmbrăcăminte pentru bărbați, sunt moștenitorii luați în considerare pentru achiziționarea participației, potrivit surselor.

Armani a lăsat în testamentul său instrucțiuni cu privire la vânzarea unei participații inițiale de 15% la casa de modă, în termen de 18 luni de la moartea sa, și ulterior transferul unei participații suplimentare, de 30% până la 55%, aceluiași cumpărător sau o listare la bursă.

Testamentul prevedea că ar trebui acordată prioritate conglomeratului de lux LVMH, grupului de produse de frumusețe L’Oreal și producătorului de ochelari EssilorLuxottica, cu care casa de modă Armani are un parteneriat comercial.

Sursele spun că grupul francez de lux LVMH nu este implicat în procesul de vânzare.

Negocierile sunt în plină desfășurare

În testament nu se menționează opțiunea ca unii moștenitori să cumpere părți din participația de 15%.

Negocierile sunt în derulare și încă nu s-a ajuns la un acord, au indicat sursele.

Reprezentanții Armani, LVMH și EssilorLuxottica nu au dorit să comenteze informațiile, iar cei ai L’Oreal nu au fost imediat disponibili pentru a emite un punct de vedere.

Celebrul creator de modă, al cărui nume a devenit sinonim cu stilul vestimentar modern și eleganța italiană, supranumit „Regele Giorgio”, a murit pe data de 4 septembrie 2025 la vârsta de 91 de ani și nu a avut copii cărora să le lase imperiul pe care l-a construit în lumea modei.

Potențialul proces de vânzare al casei Armani este urmărit cu atenție, marca fiind evaluată între 5 și 12 miliarde de euro, conform analiștilor.