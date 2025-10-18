Se întețesc tensiunile în Marea Caraibilor. Trump consolidează prezența militară a SUA în regiune, iar Maduro îi răspunde cu aceeași monedă

Oficiali ai administrației Trump au recunoscut în privat că intensificarea campaniei americane de presiune vizează înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere, însă liderul Venezuelei și-a intensificat la rândul său discursul și propaganda pentru venezueleni, solicitând totodată noi exerciții militare ale Forțelor Armate Naționale Bolivariene, scrie CNN.

În timp ce Donald Trump analizează posibile acțiuni militare în interiorul Venezuelei și desfășoară forțe în Marea Caraibilor, Nicolas Maduro răspunde cu aceeași monedă, repoziționând trupe, mobilizând „milioane” de miliții și denunțând activitatea SUA din regiune, în ceea ce CNN descrie drept un semn de sfidare din partea liderului de la Caracas.

În ultimele săptămâni, armata SUA a mutat nave de război și alte capacități militare în regiune și a atacat în largul coastelor venezuelene ambarcațiuni despre care susține că transportau droguri. Miercuri, președintele Donald Trump a recunoscut că a autorizat CIA să desfășoare acțiuni sub acoperire în Venezuela și a declarat că Washingtonul ia în considerare eventuale atacuri pe teritoriul țării latinoamericane.

Dacă Forțele Armate Naționale Bolivariene au 123.000 de membri, Maduro susține că milițiile sale voluntare numără peste 8 milioane de rezerviști – experții au pus sub semnul întrebării atât numărul, cât și calitatea pregătirii.

La data de 17 octombrie, 20 dintre cele 23 de state venezuelene erau militarizate ca parte din mobilizările militare dispuse de Maduro, așa-numitul plan „Independencia 200”.

SUA ia în calcul acțiuni militare în interiorul Venezuelei

Vreme de luni de zile, administrația Trump a așezat în liniște terenul pentru o posibilă acțiune militară în Venezuela, acuzându-l pe Maduro de legături cu traficul de droguri și cu cartelurile pe care Washingtonul le-a declarat grupuri teroriste care reprezintă o amenințare iminentă pentru SUA. Totuși, până la această dată, nu există niciun semn că Trump ar fi decis să facă acest pas sau să îl vizeze direct pe președintele venezuelean.

În schimb, potrivit surselor CNN, scopul a fost acela de a-l presa pe Maduro pentru a-l face să se retragă singur, inclusiv prin crearea unei amenințări credibile cu posibilitatea unei acțiuni militare americane în cazul în care nu o face. Sursele au descris recentele atacuri ale armatei SUA împotriva navelor acuzate că sunt implicate în traficul de droguri drept un semnal clar pentru Maduro.

Miercuri, într-un discurs televizat, Maduro a denunțat ceea ce el a descris a fi istoricul CIA de schimbări de regim și lovituri de stat de pe glob.

„Însă poporul nostru este limpede, unit și conștient. Are mijloacele de a învinge încă o dată această conspirație fățișă împotriva păcii și stabilității Venezuelei”, a declarat liderul de la Caracas, care a continuat să ia măsuri împotriva libertăților civile din Venezuela, invocând situația de securitate.

Surse multiple au declarat pentru CNN că recentele atacuri ale armatei americane asupra ambarcațiunilor sunt doar începutul unui efort mai amplu de a scăpa regiunea de traficul de droguri și eventual de a-l înlătura pe Maduro de la putere. Până în prezent, SUA a efectuat cel puțin șase atacuri asupra a șase ambarcațiuni diferite în Marea Caraibilor.