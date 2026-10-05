CuMamaLaMamo, ediția 2026: Regina Maria invită abonații să-și programeze mamele la mamografie

În luna internațională de conștientizare a cancerului de sân, Regina Maria transformă mesajele primite de la mame într-un reminder pentru un gest important: o programare la mamografie. Prin campania #CuMamaLaMamo, Rețeaua de Sănătate Regina Maria îi invită pe fii și fiice să răspundă mesajelor mamelor lor cu un mesaj care poate face diferența: „Te-am programat la mamografie.”

Anul acesta, campania pornește de la o observație pe care o recunoaște oricine: relația cu mama trăiește azi în mare parte în telefon. Mesajele ei vin câte patru deodată, sunt scrise cu CAPS LOCK, întreabă mereu „Ai mâncat?” și se termină cu „te pup”. Sunt amuzante, prea lungi sau venite prea târziu. Și sunt cele pe care le simți cel mai tare atunci când nu mai vin.

Mesajul campaniei este simplu: oricum ar fi mesajele de la mama, ai da orice să le mai primești. Iar o mamografie făcută la timp înseamnă mai mult timp pentru toate mesajele care vor urma.

De ce contează

Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femeile din România. Potrivit Sistemului European de Informații despre Cancer (ECIS), în 2022 au fost înregistrate 12.685 de cazuri noi și 3.877 de decese. Depistat la timp, cancerul de sân are 95% șanse de supraviețuire. Cu toate acestea, România are cea mai scăzută rată de screening mamografic din Uniunea Europeană: potrivit Eurostat, doar 9% dintre femeile de 50–69 de ani au făcut o mamografie în ultimii doi ani, față de o medie europeană de aproximativ 57–60%.

„De cinci ani, în fiecare octombrie, le cerem oamenilor un singur lucru: să-și programeze mamele la mamografie. Anul acesta am ales să nu vorbim despre frică, ci despre ceva ce toți avem în telefon. Mesajele de la mama sunt cea mai sinceră dovadă de grijă pe care o primim. În octombrie vă invităm să i-o întoarceți, cu aceeași insistență cu care v-o arată ea.” Cristiana Vago, Communication Director Regina Maria

Donarea mamografiei – un cadou care salvează vieți

Campania #CuMamalaMamo ajunge la al cincilea an consecutiv, iar pentru al treilea an consecutiv, inițiativa permite abonaților REGINA MARIA să doneze integral mamografia anuală inclusă în abonament mamelor, soțiilor sau altor persoane dragi. Este mai mult decât un control medical – este un act de dragoste care poate transforma o statistică în timp câștigat alături de familia ta. Atât abonatele, cât și abonații pot dona mamografia pe www.reginamaria.ro/mama-la-mamo

În plus, până pe 31 decembrie 2026 orice mamografie în rețea are 25% discount.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

REGINA MARIA este rețeaua de sănătate care conduce transformarea digitală în domeniul medical din România, prin investiții constante în tehnologie de ultimă generație și AI. Rețeaua oferă pacienților acces la laboratoare inteligente, echipate cu cele mai noi tehnologii și integrate într-un sistem național performant.

Laboratoarele REGINA MARIA sunt primele din țară acreditate RENAR pentru utilizarea inteligenței artificiale și sunt recunoscute pentru acuratețea și siguranța rezultatelor, eliberarea rapidă a analizelor, aparatură de ultimă generație și o gamă completă de teste genetice și analize medicale. Rețeaua REGINA MARIA înseamnă 35 de laboratoare și peste 200 puncte de recoltare la nivel național, cu peste 30.000 de pacienți deserviți zilnic, iar Laboratorul Central din București se află printre cele 43 de laboratoare din lume acreditate JCI.

În centrele de imagistică REGINA MARIA se află cel mai rapid și performant aparat CT din România, capabil să genereze mii de imagini în doar câteva secunde, cu o doză de radiație redusă cu până la 50%. Rețeaua este, de asemenea, prima din România care folosește integrat sistemul DoseWatch, pentru monitorizarea și controlul dozelor de radiații.

Articol susținut de Regina Maria