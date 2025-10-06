Se lansează Harta Literară, proiectul care pune cărțile pe harta interactivă a orașului!

Joi, 9 octombrie, de la ora 18:30, la Cărturești Modul, are loc evenimentul de lansare al proiectului Harta Literară (www.hartaliterara.ro), prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărți, un proiect de geografie literară, care unește cărțile cu orașul.

Harta Literară propune o nouă modalitate de explorare a orașului prin literatură: fiecare loc marcat pe harta interactivă este conectat la o carte, un autor sau un eveniment din istoria literară. Bucureștiul este primul oraș inclus, cu peste 300 de locuri și mai bine de 500 de conexiuni cu opere clasice și contemporane sau cu episoade semnificative din istoria literaturii române.

Proiectul răspunde unei nevoi acute: aceea de a apropia literatura română de public, în special de generațiile tinere, prin intermediul instrumentelor digitale interactive. Platforma permite fiecărui utilizator să își creeze trasee literare personalizate (de exemplu, Bucureștiul lui Mircea Eliade, Bucureștiul din literatura școlară sau Bucureștiul autorilor contemporani), transformând lectura într-o experiență urbană. Astfel, Harta Literară devine nu doar o sursă de inspirație pentru descoperirea orașului și a literaturii, ci și un instrument util pentru profesori, părinți și elevi, precum și o resursă de promovare turistică.

Dincolo de platforma online, proiectul include și tururi literare ghidate, prin care poveștile ascunse ale orașului sunt descoperite direct la pas. Primul tur a fost condus de antropologul Gruia Bădescu, iar următoarele trei, prevăzute până la finalul anului, îi vor avea ca ghizi pe scriitorii Florin Iaru, Andreea Răsuceanu și Claudiu Komartin.

„Este un proiect la care mă gândesc de peste 10 ani și despre care nu îmi vine să cred că a prins într-un final contur, cu ajutorul unei echipe fabuloase și al unor parteneri minunați. Ne-a copleșit răspunsul publicului încă dinainte de lansare: instituții care și-au arătat deschiderea, edituri care și-au oferit sprijinul, scriitori care și-au dorit ca operele lor să fie pe hartă – unii chiar ne-au trimis texte în premieră – și cititori nerăbdători să exploreze harta locurilor din cărți.

Obiectivul nostru este ca Harta Literară să devină un proiect național, cu extindere în mai multe orașe din România, pentru a aduce literatura mai aproape de comunități și pentru a arăta că literatura trăiește în spațiile pe care le locuim zi de zi.”, declară Cristina Foarfă, project manager Harta Literară.

Proiectul Harta Literară (www.hartaliterara.ro) este inițiat de Tech and Tonic, un ONG care folosește creativ tehnologia pentru proiecte interdisciplinare și pentru a analiza impactul acesteia în societate.

La evenimentul de lansare, sunt invitați, alături de echipa proiectului, scriitoarea și cercetătoarea Andreea Răsuceanu, autoare a mai multor volume despre Bucureștiul Literar, editoarea și jurnalista culturală Eli Bădică, Laura Dumitrescu, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea București și George Cornilă, scriitor și jurnalist cultural.

Harta Literară se bucură de sprijinul mai multor parteneri culturali, instituționali, educaționali și media: Facultatea de Litere din București, Muzeul Literaturii din București, Institutul Cultural Român, Educab, Muzeul Hărților și Cărții Vechi, Master Antropologie SNSPA, Ordinul Arhitecților București, Matca, Zepelin Media, Librăriile Cărturești, Editura Nemira, Editura Polirom, Casa de Editură Max Blecher, Daravere, Londohome, Hotnews, PressOne, Iscoada, Igloo, Storia și Medicum.

Harta Literară este un proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Echipa:

Cristina Foarfă – manager proiect, comunicare

Ana Cojocaru – manager comunitate și evenimente

Flavia Cozma, Mădălin Bețivoiu – documentare și actualizare platformă

Andreea Răsuceanu – consultant de specialitate

Livia Jelea – design grafic identitate

Raluca Moșescu – comunicare

Alina Calistru – consultant implementare

Marius Anagnoste, Andrei Zega – dezvoltare software

Gabriel Brîndușescu – web design

