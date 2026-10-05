Se lansează ,,Subiect deschis”, serie de dezbateri pentru tineri. Pornim de la o carte și vorbim despre inteligența artificială, cu ZYX Books și Explicativ

Editura ZYX Books, în parteneriat cu platforma de jurnalism Explicativ, lansează „Subiect deschis”, o serie de evenimente offline dedicate unor teme actuale, cu efecte directe asupra lumii în care trăim. Fiecare ediție pornește de la o carte atent documentată și continuă printr-un schimb de idei între invitați și public.

Prima întâlnire are loc pe 8 octombrie, de la 18.30, la Apollo 111 (str. Ion Brezoianu, nr. 23-25) și are în centru inteligența artificială, o tehnologie care ne influențează deja munca, educația, accesul la informație și felul în care comunicăm. Dezvoltarea ei rapidă ne obligă să ne gândim nu doar la ce poate face, ci și la cine îi stabilește direcția, în interesul cui și cu ce consecințe.

Punctul de plecare al discuției este „Supremație” de Parmy Olson, care analizează ambițiile, deciziile și mecanismele de putere ce modelează viitorul acestei tehnologii.

Discuția va fi moderată de Marco Badea, fondatorul Explicativ, și-i va avea invitați pe:

• Mircea Șerdin, arhitect de sisteme AI și consultant IT;

• Alec Bălășescu, antropolog.

„Sunt cărți care apar într-un moment atât de bun, încât nu mai sunt doar cărți, ci devin o cheie prin care înțelegi puțin mai bine lumea care se schimbă în jurul tău. De aici pleacă parteneriatul dintre Explicativ și ZYX Books. La Explicativ, noi am pornit proiectul cu o promisiune simplă: să luăm lucrurile complicate și să le explicăm fără să le golim de sens. Am făcut asta cu subiectele din politică, economie, securitate și tehnologie. Acum vrem să facem loc și cărților. Nu pentru a publica recenzii comerciale și nici pentru a spune, o dată pe lună, că această carte este extraordinară. Ne interesează mai mult să folosim o carte bună publicată de ZYX ca punct de plecare pentru o conversație mai mare despre lumea în care trăim. Iar asta înseamnă, de fapt, începutul unei noi direcții la Explicativ. Pastile culturale lunare care să cuprindă educație, idei și o dezbatere liberă o dată pe lună”, declară Marco Badea, fondatorul Explicativ.

La această întâlnire, invitații vor aborda tema din perspective diferite, iar publicul va avea ocazia să adreseze întrebări și să contribuie cu propriile opinii la o conversație necesară despre una dintre cele mai importante transformări ale prezentului. Iată ceva ce nu poate fi înlocuit de niciun algoritm: oameni care se cunosc, schimbă idei și poate chiar pleacă acasă cu o întrebare nouă.

La finalul dezbaterii, cea mai bună intervenție din public va fi premiată cu 3 cărți care vor deschide o nouă conversație despre societatea în care trăim și despre modul în care ne influențează parcursul.

Participarea se face pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile. Înscrierea se face accesând linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci108gWUJS_P1688DQCKTGummvqNA67h6YedPizWRMVwxMvA/viewform

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