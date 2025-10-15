Se mai joacă la Clinceni? Cum se contrazic șeful LPF și președinții din SuperLiga

Fotbaliștii de la Metaloglobus București în timpul meciului de fotbal cu Petrolul Ploiești, desfășurat pe Clinceni Arena din Clinceni, 25 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, și Ilie Lemnaru, omologul de la Unirea Slobozia, au discutat pe marginea arenei de la Clinceni, „casă” atât pentru ialomițeni, cât și pentru formația din Pantelimon, în acest sezon de SuperLiga, relatează GSP.ro.

Potrivit sursei citate, în această dimineață, șeful LPF Gino Iorgulescu spunea despre cele două că „nu reușesc să-și găsească alte stadioane. La Târgoviște sunt două arene, putea măcar o echipă să meargă acolo. Am vorbit cu amândouă și văd că nu fac nimic”.

Ambii susțin că pe adresele cluburilor nu a sosit nimic, nicio notificare din partea Ligii că ar trebui să părăsească micuța arenă de lângă Capitală.

Mai mult, stadionul de la Clinceni ar avea instalația de încălzire complet funcțională, urmând ca modernizarea vestiarelor să fie finalizată chiar în această săptămână.

Metaloglobus rămâne la Clinceni în viitorul apropiat, în timp ce Unirea Slobozia se pregătește să revină acasă, lucrările de la „Stadionul 1 mai” fiind aproape finalizate. Din ianuarie, se preconizează că trupa lui Prepeliță va juca în propriul fief.

„Nu știu nimic în sensul ăsta. Nu am avut nicio hârtie oficială și nicio discuție în acest sens. Atunci când apar probleme legate de omologarea unui stadion, trebuie înaintată o adresă către cei care dețin sau administrează respectiva arenă. În acest caz, către Primăria Clinceni. În această adresă, trebuie menționate clar aspectele pe care stadionul nu le îndeplinește conform cerințelor. Dacă administratorii pot remedia deficiențele într-un termen rezonabil, e OK. Dacă nu, știi bine ce ai de făcut și cauți alt stadion”, a transmis Marius Burcă pentru Gazeta Sporturilor.

„Nu am primit vreo notificare. Dar noi oricum ne pregătim să ne mutăm pe stadionul nostru. Lucrările se mișcă repede. Sunt avansate. Acum urmează două meciuri în deplasare, apoi vom vedea ce va fi. Dacă se va strica vremea rău, vom găsi o soluție. La Clinceni s-au făcut ceva lucrări la vestiare. Sunt gata. Există și instalație de încălzire, a și fost verificată în momentul omologării”, a transmis și Ilie Lemnaru pentru GSP.