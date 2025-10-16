Sari direct la conținut
Se pregăteşte un nou nume pentru alegerile de la Capitală? Interviu cu omul care ar putea strica planurile pentru Bucureşti, în studioul HotNews, de la 11.00

Inquam Photos / George Călin
Lupta pentru Primăria Capitalei a început să devină un subiect de dispută în coaliţie, chiar dacă data organizării alegerilor locale la Bucureşti nu a fost încă decisă de Guvern, în lipsa unui acord între cele patru partide de la guvernare. Va fi primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu unul dintre candidaţi? Răspunsul, într-un interviu live, în studioul HotNews, joi, de la 11.00.

„Cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti”, a declarat, recent, la Digi24, primarul interimar Stelian Bujduveanu. În interviurile pe care le-a acordat în ultima perioadă, acesta a refuzat însă să spună dacă îşi doreşte să candideze la alegerile locale.

Liberalul Stelian Bujduveanu este la al treilea mandat de consilier în Primăria Municipiului Bucureşti, a ocupat funcţia de viceprimar, iar după alegerile prezidenţiale a preluat interimar funcţia pe care a părăsit-o Nicuşor Dan. Din acel moment, strategia sa de comunicare publică s-a schimbat, iar acesta a apărut de mai multe ori la emisiuni televizate, şi-a sporit apariţiile în social media şi a vorbit mai des despre realizările municipalităţii.

Ciprian Ciucu şi-a exprimat dorinţa de a fi candidatul liberal, iar Cătălin Drulă a anunţat deja că este candidatul USR. PSD nu a desemnat încă un candidat pentru alegerile locale de la Bucureşti, însă unul dintre numele vechiculate este Daniel Băluţă. AUR nu a comunicat informaţii despre un potenţail candidat, însă la alegerile de anul trecut din parte formaţiunii a candidat actualul deputat Mihai Enache.

Este acesta începutul unei campanii electorale care încă nu a debutat formal? Stelian Bujduveanu vine în studioul HotNews pentru a vorbi despre perspectivele sale în legătură cu alegerile de la Bucureşti şi despre soluţiile pe care le are pentru un oraş sufocat de trafic şi de interese imobiliare.

