Se pregăteşte un nou nume pentru alegerile de la Capitală? Interviu cu omul care ar putea strica planurile pentru Bucureşti, în studioul HotNews, de la 11.00

Lupta pentru Primăria Capitalei a început să devină un subiect de dispută în coaliţie, chiar dacă data organizării alegerilor locale la Bucureşti nu a fost încă decisă de Guvern, în lipsa unui acord între cele patru partide de la guvernare. Va fi primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu unul dintre candidaţi? Răspunsul, într-un interviu live, în studioul HotNews, joi, de la 11.00.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube sau pe Facebook.

„Cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti”, a declarat, recent, la Digi24, primarul interimar Stelian Bujduveanu. În interviurile pe care le-a acordat în ultima perioadă, acesta a refuzat însă să spună dacă îşi doreşte să candideze la alegerile locale.

Liberalul Stelian Bujduveanu este la al treilea mandat de consilier în Primăria Municipiului Bucureşti, a ocupat funcţia de viceprimar, iar după alegerile prezidenţiale a preluat interimar funcţia pe care a părăsit-o Nicuşor Dan. Din acel moment, strategia sa de comunicare publică s-a schimbat, iar acesta a apărut de mai multe ori la emisiuni televizate, şi-a sporit apariţiile în social media şi a vorbit mai des despre realizările municipalităţii.

Ciprian Ciucu şi-a exprimat dorinţa de a fi candidatul liberal, iar Cătălin Drulă a anunţat deja că este candidatul USR. PSD nu a desemnat încă un candidat pentru alegerile locale de la Bucureşti, însă unul dintre numele vechiculate este Daniel Băluţă. AUR nu a comunicat informaţii despre un potenţail candidat, însă la alegerile de anul trecut din parte formaţiunii a candidat actualul deputat Mihai Enache.

Este acesta începutul unei campanii electorale care încă nu a debutat formal? Stelian Bujduveanu vine în studioul HotNews pentru a vorbi despre perspectivele sale în legătură cu alegerile de la Bucureşti şi despre soluţiile pe care le are pentru un oraş sufocat de trafic şi de interese imobiliare.