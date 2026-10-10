Se răcește puternic: ploi în toată țara, ninsori și lapoviță la munte. ANM a actualizat prognoza până marți

După temperaturi ce au atins în ultimele zile chiar și 28 de grade în unele zone, un val de aer rece cuprinde România și aduce ploi puternice în toată țara și ninsori la munte, anunță meteorologii.

ANM a emis sâmbătă o informăre meteo pentru intervalul 11 octombrie, ora 3:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

Conform prognozei, în intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile. Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului.

Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1500 m, luni (12 octombrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.

Meteorologii anunță că vremea se va răci duminică în regiunile vestice și nord-vestice, iar de luni și în restul zonelor.

Se schimbă vremea și la București

În Capitală, ANM anunță că duminică cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 12…14 grade.

Pe parcursul zilei vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar valorile termice diurne în continuare cu mult mai mari decât cele normale datei. Începând cu orele serii treptat cerul se va înnora și temporar va ploua (3…6 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

De luni însă, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua aproape continuu, astfel că probabilitatea ca prin acumulare să se înregistreze cantități de apă în general de 20…30 l/mp va fi mare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.