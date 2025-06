Se schimbă Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a. Ministrul Educației: „Vom veni cu o propunere până în toamnă”

Evaluarea Națională susținută de elevi la finalul clasei a VIII-a, când dau examen la Română și Matematică, va fi regândită pentru a include mai multe discipline și competențe. Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat joi că până în toamna acestui an va veni cu un model nou, care va fi discutat public și nu va fi aplicat imediat.

„Până la sfârșitul anului, până în toamnă, voi veni cu acele modele pe care mi le-ați cerut când am prezentat raportul QX. Bun, schimbăm Evaluarea Națională – mai multe materii, mai multe competențe, cum va fi? Vom veni cu o propunere, până în toamna acestui an, pe care să o discutăm public. Vom alege o variantă care să fie larg acceptată în sistem. Nu se pune problema să intre anul viitor sau foarte repede. Avem vreme să ne așezăm și s-o gândim bine”, a spus ministrul Educației.

În viziunea sa, elevii ar trebui testați pentru un spectru mai larg de competențe: „Nu poți să spui, pe de-o parte, că vrei să promovezi cele 8 competențe cheie, dar la Evaluarea Națională te focalizezi pe două.”

Modelul francez, sursă de inspirație: subteste din mai multe discipline

Ministrul a vorbit anterior și despre posibilitatea unei evaluări standardizate, formate din subteste pentru mai multe materii – pe modelul francez –, care ar putea include, pe lângă Limba română și Matematică, și discipline precum Istorie, Geografie, Științe sau o limbă străină. Totuși, aplicarea unei astfel de formule nu este programată pentru anul școlar viitor.

Și sindicatele susțin ideea unei evaluări mai largi

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a salutat public poziția ministrului:

„Este importantă și Fizica, este importantă și Chimia, sunt importante și alte discipline. Este prima dată când un ministru își asumă răspunderea să vină cu o astfel de declarație”, a declarat acesta la TVR Info.

Raportul oficial: evaluarea actuală este restrictivă și cu miză prea mare

Potrivit Raportului de diagnostic al educației și cercetării din România, coordonat de Daniel David, Evaluarea Națională din prezent este „prea restrictivă” și nu reflectă întregul profil al absolventului de gimnaziu. De asemenea, se consideră că miza de selecție pentru liceu este „prea mare” într-un moment aflat în învățământul obligatoriu.

Raportul propune extinderea evaluării la un set mai larg de competențe și oferă și o direcție de reformă: liceele ar putea avea dreptul să organizeze examene de specialitate pentru cel mult 50% dintre locuri, după susținerea Evaluării Naționale. Ponderea probelor obligatorii (Limba română și Matematică) în repartizarea elevilor ar urma să fie menținută la un nivel minim stabilit național.

Printre alte subiecte abordate în raport și în declarațiile publice ale ministrului se numără: