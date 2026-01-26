„Se vinde pe bandă rulantă”: O jucărie de pluș cu o cusătură greșită a devenit virală în China

Clienți care cumpără decorațiuni de sărbători înainte de Anul nou chinezesc. Foto: Imaginechina / ddp USA / Profimedia

La Yiwu International Trade City, cea mai mare piață en-gros din China, clienții se înghesuie într-un mic magazin în căutarea unui produs care are un mare succes la vânzare neașteptat înainte de Anul Nou Chinezesc, notează Reuters.

Ei caută un căluț roșu de pluș cu gura într-o expresie tristă, un clopoțel auriu în jurul gâtului și ochi care par să se ferească de privirea privitorului. Jucăria a devenit virală pe rețelele sociale chineze înainte de sărbătoarea Festivalului Primăverii, care anul acesta marchează Anul Calului în zodiacul chinezesc.

Numită „calul care plânge” de către utilizatorii online, jucăria a fost concepută ca o decorațiune de Anul Nou Lunar cu o față fericită, dar o eroare de fabricație i-a transformat zâmbetul în încruntare.

„Un muncitor a cusut din greșeală gura invers”, a spus Zhang Huoqing, proprietara magazinului Happy Sister din Yiwu.

Zhang a spus că s-a oferit să returneze banii după ce a descoperit defectul, dar clientul nu a returnat jucăria. Nu după mult timp, ea a descoperit fotografii cu jucăria circulând online.

„Oamenii glumeau că calul care plânge reprezintă felul în care arăți la serviciu, iar cel zâmbitor reprezintă felul în care arăți după serviciu”, a spus Zhang. Pe măsură ce cererea a crescut, Zhang a decis să continue să producă versiunea cu fața tristă.

Jucăria Calul care plânge a devenit virală în China înainte de Anul Nou: Lyu Bin / Xinhua News / Profimedia

Unii tineri angajați din China spun că expresia posomorâtă a calului reflectă orele lungi de lucru și stresul de la locul de muncă.

De asemenea, aceasta se înscrie într-o tendință mai largă a jucăriilor așa-numite „urât-drăguțe”, popularizate în ultimii ani de personaje precum monstrul cu dinți Labubu de la Pop Mart.

„În zilele noastre, aproape toți cei care intră pe ușă cer calul care plânge”, a spus Lou Zhenxian, un vânzător din Yiwu care comercializează jucării de sărbători de peste 25 de ani.

Până la începutul după-amiezii, rafturile cu cai care plâng din fața magazinului Happy Sister se goliseră, iar angajații se grăbeau să le reumple.

„Se vinde pe bandă rulantă”, a spus Zhang. „Acest cal care plânge se potrivește perfect realității oamului modern care muncește”, a adăugat ea.