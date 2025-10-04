Sean „Diddy” Combs și-a aflat sentința în procesul care a zguduit industria muzicală

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare în dosarul privind acuzațiile legate de prostituție, judecătorul mustrându-l pe artist pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri, informează Reuters.

Combs, în vârstă de 55 de ani, a rămas impasibil când judecătorul federal Arun Subramanian a anunțat sentința de 50 de luni la sfârșitul unei audieri de o zi la tribunalul federal din Manhattan.

El ar putea fi eliberat în mai puțin de trei ani, după ce i s-a acordat o reducere a pedepsei pentru timpul petrecut deja în închisoarea Metropolitan Detention Center din Brooklyn, de la arestarea sa din 16 septembrie 2024.

Combs risca o pedeapsă maximă de 20 de ani în spatele gratiilor pentru condamnarea sa din iulie pentru două capete de acuzare de organizare a călătoriilor transfrontaliere ale unor escorte masculine plătite pentru a participa la spectacole sexuale alimentate de droguri cu iubitele lui Combs, în timp ce el înregistra videoclipuri.

Juriul l-a achitat de acuzațiile de trafic de persoane și crimă organizată, care i-ar fi putut aduce o pedeapsă cu închisoarea pe viață.

Procurorii susțineau că aceste acuzați se bazau pe faptul că Combs a folosit violența și amenințările pentru a constrânge două dintre prietenele sale – cântăreața de rhythm and blues Casandra Ventura și o femeie cunoscută în instanță sub pseudonimul Jane – să participe la spectacole, cunoscute uneori sub numele de „Freak Offs”.

Diddy și-a cerut scuze

În ciuda achitării sale de aceste acuzații, Subramanian a spus că o pedeapsă semnificativă era justificată, având în vedere răul pe care Combs le-a cauzat lui Ventura și Jane.

„Instanța respinge încercarea apărării de a caracteriza ceea ce s-a întâmplat aici ca fiind doar experiențe intime, consensuale, sau doar o poveste despre sex, droguri și rock-and-roll”, a spus Subramanian. „A fost o subjugare, care le-a determinat atât pe doamna Ventura, cât și pe Jane să se gândească să-și pună capăt zilelor.”

Combs a pledat nevinovat. El va face apel împotriva sentinței, a declarat avocatul apărării, Marc Agnifilo, reporterilor după audiere, argumentând că Subramanian „a pus la îndoială verdictul juriului”.

În fața instanței, înainte ca Subramanian să pronunțe sentința, Combs și-a cerut scuze față de Ventura și Jane și a spus că a învățat lecția.

„Știu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus Combs, fondatorul Bad Boy Records, căruia i se atribuie meritele pentru ridicarea statutului hip-hop-ului în cultura americană.

Antreprenorul născut în New York este unul dintre cei mai proeminenți bărbați din industria divertismentului care a fost judecat pentru acuzații de infracțiuni sexuale.

„Deși nimic nu poate repara trauma cauzată de Combs, sentința pronunțată astăzi recunoaște gravitatea infracțiunilor pe care le-a comis”, a declarat Douglas Wigdor, avocatul lui Ventura, într-un comunicat.

Avocații lui Combs au recunoscut că acesta și-a abuzat fizic iubitele, dar au susținut că acestea au participat de bunăvoie la actele sexuale.

Procurori au cerut 11 ani de închisoare

Avocații apărării au susținut că pedeapsa adecvată ar fi fost de 14 luni, în timp ce procurorii au cerut o pedeapsă de cel puțin 11 ani și 3 luni.

La audiere, procurorul Christy Slavik a declarat că judecătorul ar trebui să ia în considerare abuzurile comise asupra prietenelor sale.

„A nu ține cont de acest lucru acum ar însemna să-l lăsăm pe inculpat să scape nepedepsit pentru ani de violență domestică și abuzuri”, a declarat Slavik.

Înainte ca Combs să ia cuvântul, copiii săi au cerut clemență pentru tatăl lor, spunându-i lui Subramanian că acesta a devenit un om mai bun în anul care a trecut de la arestarea sa.

„Nu suntem aici pentru a-i scuza greșelile”, a spus Jessie Combs, fiica lui Combs în vârstă de 18 ani, cu lacrimi în ochi. „Dar, domnule judecător, el este tot tatăl nostru și avem în continuare nevoie de el în viața noastră.”

Combs a coborât capul în timp ce copiii lui vorbeau și avea lacrimi în ochi când au terminat.

La sfârșitul ședinței, judecătorul le-a mulțumit lui Ventura și Jane pentru mărturiile lor și a spus că ele pot încuraja alte femei să raporteze abuzurile sexuale.

„Numărul persoanelor pe care le-ați ajutat este incalculabil”, a spus Subramanian.