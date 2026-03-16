Sean Penn nu s-a prezentat să își ridice Premiul Oscar câștigat în 2026, după ce s-a distanțat de Hollywood

Apreciatul actor american Sean Penn a câștigat duminică al treilea Premiu Oscar din cariera sa, alăturându-se unui club select de actori care au reușit acest lucru. Însă el nu s-a prezentat la gala organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru a-și ridica statueta.

Interpretarea din satira politică „One Battle After Another”, în care joacă un ofițer militar corupt, i-a adus lui Penn Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, filmul regizat de Paul Thomas Anderson fiind de altfel marele câștigător al serii.

Penn, acum în vârstă de 65 de ani, a devenit astfel doar al patrulea actor din istorie premiat cu 3 Oscaruri, alături de Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Walter Brennan. Însă, la fel ca la Globurile de Aur și Premiile BAFTA de anul acesta, unde a câștigat de asemenea premiile la categoria la care a fost nominalizat, Penn nu s-a prezentat la gală.

„Nu a putut fi aici în această seară sau nu a vrut”, a glumit la Oscaruri prezentatorul Kieran Culkin despre actor.

Nici Penn, nici reprezentanți ai săi nu au oferit explicații pentru absențele sale de la galele industriei cinematografice, însă el este cunoscut pentru aversiunea față de astfel de festivități iar în ultimii ani s-a distanțat și mai mult de Hollywood.

Sean Penn a spus că filmul care i-a adus precedentul Oscar nu ar mai putea fi făcut în ziua de azi

Penn a câștigat în 2004 primul său Premiu Oscar, pentru cel mai bun actor într-un rol principal, grație interpretării din filmul de mister „Mystic River”, în regia lui Clint Eastwood. El a triumfat din nou la aceeași categorie în 2009 pentru rolul din „Milk”, filmul care a prezentat viața activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

Într-un interviu amplu acordat cotidianului The New York Times în 2024, Penn a declarat că, deși a fost pe larg apreciat pentru interpretarea sa a rolului lui Harvey Milk, el nu ar mai putea juca astăzi personajul deoarece tema interpretării unor personaje LGBT de către actori heterosexuali a devenit o polemică dezbătută prea aprins la Hollywood.

„Nu. Nu s-ar putea întâmpla într-o perioadă ca aceasta”, a spus el, întrebat fiind dacă ar mai putea juca rolul în 2024.

„Este o perioadă de exagerări enorme”, a subliniat el, acuzând că Hollywood a adoptat o politică „timidă și lipsită de artă față de imaginația umană”.

El a explicat că al doilea Premiu Oscar a cântărit greu asupra sa și a ajuns să se simtă ca „un actor care joacă rolul principal și este un actor cunoscut și este plătit bine și are o poziție de leadership într-un film și trebuie să te prezinți cu energie și să fii un bodyguard pentru regizor oarecum”.

„Mă prefăceam prin toate aceste lucruri și era epuizant”, a relatat el, adăugând că a fost de mai multe ori „sigur” că va pune capăt carierei de actor, dar că „nu știam cum îmi voi ține casa sau să călătoresc liber sau lucruri de genul acesta dacă mă opresc”.