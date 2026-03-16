Premiile Oscar 2026: Filmul „One Battle After Another”, marele câștigător al serii / Michael B. Jordan, ales cel mai bun actor, încă un Premiu Oscar pentru Sean Penn / Triumf și pentru Netflix

Gala Premiilor Oscar din 2026 a ales „One Battle After Another”, un thriller politic ce își imaginează o versiune de stat polițienesc a Americii, drept cel mai bun film, el luând fața celuilalt mare favorit, lungmetrajul de groază „Sinners” pentru a câștiga un total de șase Premii Oscars, arată revista Variety.

Paul Thomas Anderson, forța creativă din spatele „One Battle After Another” a fost desemnat cel mai bun regizor și a primit de asemenea un Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

„Am scris acest film pentru copiii mei ca să-mi cer scuze pentru mizeria pe care am lăsat-o în această lume pe care le-o predăm, dar și cu încurajarea că ei vor fi generația care, sperăm, ne va aduce puțin bun-simț și decență”, a spus Anderson în timp ce își accepta premiul pentru scenariu.

„Sinners” nu a fost cu mult în urma lungmetrajului său, obținând patru Premii Oscar, inclusiv pentru scenariul original al regizorului Ryan Coogler și pentru interpretarea principală a lui Michael B. Jordan.

Ambele filme au fost lansate de Warner Bros., încununând un an 2025 extrem de reușit pentru studio, care a inclus lansarea unor titluri precum „Superman”, „A Minecraft Movie” și „Weapons”.

Michael B. Jordan și Jessie Buckley, premiați cu Oscarurile pentru cei mai buni actori în 2026

Jessie Buckley a fost desemnată cea mai bună actriță într-un rol principal pentru interpretarea sa tulburătoare a unei femei care încearcă să facă față morții fiului ei mic în „Hamnet”, în timp ce Jordan a fost recompensat pentru rolul în care interpretează proprietarii gemeni ai unui bar din Sudul segregat al SUA.

„Dumnezeu este bun”, a spus un Jordan vizibil emoționat. El i-a mulțumit apoi lui Coogler, alături de care a realizat cinci lungmetraje. „Mi-ai oferit oportunitatea și spațiul de a fi văzut”, a spus Jordan.

Buckley a remarcat că victoria ei a coincis cu Ziua Mamei în Marea Britanie. „Aș dori să dedic acest premiu frumosului haos din inima unei mame”, a spus ea. „Cu toții provenim dintr-o linie de femei care continuă să creeze împotriva tuturor șanselor”, a adăugat aceasta.

Premiile Oscar pentru roluri secundare le-au revenit lui Sean Penn, pentru interpretarea unui ofițer militar corupt în „One Battle After Another”, și lui Amy Madigan, pentru rolul ei memorabil din filmul de groază „Weapons”.

Jessie Buckley, Michael B. Jordan și Amy Madigan, cu Premiile Oscar cucerite pe 15 martie 2026, FOTO: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

„Sentimental Value”, cel mai bun film străin la gala din 2026 a Premiilor Oscar

Ceremonia de anul acesta s-a desfășurat în timp ce industria cinematografică continuă să se lupte pentru a rezona cu publicul tânăr, mai interesat de jocuri video și YouTube decât de cinema, iar încasările de box office rămân sub nivelul celor de dinaintea pandemiei de COVID-19.

„Sentimental Value”, drama lui Joachim Trier despre relațiile tensionate din interiorul unei familii de artiști și reîntâlnirea dintre un regizor celebru și fiica sa, actriță, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

„Acest film este despre o familie foarte disfuncțională”, a spus Trier în discursul său de acceptare, stând în fața colegilor săi. „Și este opusul a ceea ce am simțit cu acest grup minunat din spatele meu”, a subliniat el.

Regizorul Joachim Trier și actorii din filmul „Sentimental Value”, pe scenă la gala Premiilor Oscar din 2026, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Succes pentru Netflix și un film documentar anti-Putin la gala Premiilor Oscar

„Mr. Nobody Against Putin”, o privire asupra modului în care Vladimir Putin a restrâns libertatea de exprimare în timpul războiului ruso-ucrainean, a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj documentar. Co-regizorul filmului, David Borenstein, a lansat un avertisment despre pericolele autocrației care părea clar adresat americanilor.

„’Mr. Nobody against Putin’ este despre cum îți pierzi țara”, a spus el. „Și ceea ce am văzut lucrând cu aceste imagini este că o pierzi prin nenumărate mici acte de complicitate. Când devenim complici, când un guvern ucide oameni pe străzile marilor noastre orașe. Când nu spunem nimic, când oligarhii preiau controlul asupra mass-media și controlează modul în care o putem produce și consuma”, a continuat el.

„KPop Demon Hunters”, cel mai popular film din istoria Netflix, a câștigat premiul pentru cel mai bun film de animație și pentru cel mai bun cântec original, pentru imnul său, „Golden”. Maggie Kang, co-regizoarea filmului, a încercat să-și stăpânească lacrimile în timp ce a subliniat că victoria animației reprezintă un moment important pentru reprezentarea tuturor persoanelor.

„Îmi pare atât de rău că ne-a luat atât de mult timp să ne vedem într-un film ca acesta. Dar el există acum. Iar asta înseamnă că generațiile următoare nu mai trebuie să tânjească după așa ceva. Acesta este pentru Coreea și pentru coreenii de pretutindeni”.

Marii câștigători ai Premiilor Oscar din 2026:

Cel mai bun film:

„Bugonia”;

„F1”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

„The Secret Agent”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”;

„Train Dreams”.

Nominalizările la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2026:

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”;

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”;

Ethan Hawke, „Blue Moon”;

Michael B. Jordan, „Sinners” (CÂȘTIGĂTOR);

Wagner Moura, „The Secret Agent”.

Nominalizările la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal:

Jessie Buckley, „Hamnet” (CÂȘTIGĂTOARE);

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”;

Kate Hudson, „Song Sung Blue”;

Renate Reinsve, „Sentimental Value”;

Emma Stone, „Bugonia”.

Sean Penn, la al treilea Oscar din carieră în 2026

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”;

Jacob Elordi, „Frankenstein”;

Delroy Lindo, „Sinners”;

Sean Penn, „One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar:

Elle Fanning, „Sentimental Value”;

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”;

Amy Madigan, „Weapons” (CÂȘTIGĂTOARE);

Wunmi Mosaku, „Sinners”;

Teyana Taylor, „One Battle After Another”.

Paul Thomas Anderson, ales cel mai bun regizor la gala din 2026 a Premiilor Oscar

Chloé Zhao, „Hamnet”;

Josh Safdie, „Marty Supreme”;

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

Joachim Trier, „Sentimental Value”;

Ryan Coogler, „Sinners”.

Cel mai bun scenariu original:

„Blue Moon”;

„It Was Just an Accident”;

„Marty Supreme”;

„Sentimental Value”;

„Sinners” (CÂȘTIGĂTOR).

Cel mai bun scenariu adaptat:

„Bugonia”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

„Train Dreams”.



„Sentimental Value”, premiat în 2026 cu Oscarul pentru cel mai bun film străin

„The Secret Agent”;

„It Was Just an Accident”;

„Sentimental Value” (CÂȘTIGĂTOR);

„Sirat”;

„The Voice of Hind Rajab”.

Cel mai bun documentar:

„The Alabama Solution”;

„Come See Me in the Good Light”;

„Cutting Through Rocks”;

„Mr. Nobody Against Putin” (CÂȘTIGĂTOR);

„The Perfect Neighbor”.

Netflix a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație grație cu fenomenul „KPop Demon Hunters”

Cel mai bun film de animație: