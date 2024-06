Sean Penn spune că filmul care i-a adus Premiul Oscar nu ar mai putea fi făcut azi din cauza activismului

Apreciatul actor american Sean Penn afirmă că „Milk”, filmul care i-a adus al doilea Premiu Oscar din carieră, nu ar mai putea fi făcut în ziua de azi cu el în rolul principal din cauza activismului care militează ca rolurile unor personaje LGBT să fie alocate doar persoanelor care fac parte din această comunitate, relatează Variety.

Penn, în vârstă de 63 de ani, a atins acest subiect într-un interviu amplu acordat cotidianului The New York Times, afirmând că, deși a fost pe larg apreciat pentru interpretarea sa a rolului lui Harvey Milk, un politician gay, el nu ar mai putea juca astăzi personajul deoarece tema interpretării unor personaje LGBT de către actori heterosexuali a devenit o polemică dezbătută prea aprins la Hollywood în momentul de față.

„Nu. Nu s-ar putea întâmpla într-o perioadă ca aceasta”, a spus el, întrebat fiind dacă ar mai putea juca rolul în 2024.

„Este o perioadă de exagerări enorme”, a subliniat el, acuzând că Hollywood a adoptat o politică „timidă și lipsită de artă față de imaginația umană”.

Milk este un film biografic din 2008 care prezintă viața activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

Filmul, tradus la momentul respectiv de cinematografele din România drept „Prețul curajului”, a primit 8 nominalizări la Gala Premiilor Oscar din 2009, câștigând la două categorii: cel mai bun actor într-un rol principal, premiu acordat lui Sean Penn, și cel mai bun scenariu original, decernat scenaristului și producătorul american Dustin Lance Black.

Sean Penn spune că „Milk” a fost ultimul film pe care l-a filmat cu bucurie

Actorul american, care a câștigat primul său Premiu Oscar în 2004 mulțumită interpretării din filmul de dramă Mystic River („Misterele fluviului”) regizat de Clint Eastwood, a declarat de asemenea pentru NYT că Milk a fost ultimul lungmetraj pentru care s-a simțit bine în timpul filmărilor.

El a explicat acest lucru prin faptul că al doilea Premiu Oscar a cântărit greu asupra sa și a ajuns să se simtă ca „un actor care joacă rolul principal și este un actor cunoscut și este plătit bine și are o poziție de leadership într-un film și trebuie să te prezinți cu energie și să fii un bodyguard pentru regizor oarecum”.

„Mă prefăceam prin toate aceste lucruri și era epuizant”, a relatat el, adăugând că a fost de mai multe ori „sigur” că va pune capăt carierei de actor, dar că „nu știam cum îmi voi ține casa sau să călătoresc liber sau lucruri de genul acesta dacă mă opresc”.

Deadline amintește că în toată această perioadă el a jucat în filme ca Fair Game (2010), The Tree of Life (2011), This Must Be the Place (2011), Gangster Squad (2013), The Secret Life of Walter Mitty (2013), The Gunman (2015), The Professor and the Madman (2019), Licorice Pizza (2021) și altele.

Noul film în care a jucat Sean Penn i-a schimbat perspectiva

Penn spune că a fost încântat să joace într-un nou film abia după ce actrița Dakota Johnson, o prietenă a sa, i-a trimis scenariul pentru Daddio, un film în care cei doi joacă rolurile principale.

De altfel, filmul se învârte exclusiv în jurul celor doi, el fiind despre o tânără care se urcă într-un taxi pentru a merge la aeroport și ajunge să poarte o discuție care îi schimbă viața cu șoferul, un „filosof stradal” din cartierul Hell’s Kitchen din New York. Ca atare, lungmetrajul a fost filmat în doar 16 zile în decembrie 2022 la New York.

Daddio a avut premiera pe 1 septembrie anul trecut la Festivalul de Film de la Telluride și a fost prezentat apoi tot în luna septembrie și la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Sony Pictures a ajuns la un acord privind distribuirea filmului în America de Nord și în unele țări europene și din Asia în luna iunie, însă deocamdată nu a fost anunțată și o dată de lansare pentru cinematografele din România.

Filmul cu Penn și Dakota Johnson are o rată a aprobării de 82% și un rating mediu de 72 / 100 pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes din partea criticilor de film care l-au văzut la festivaluri.