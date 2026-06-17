Un lider PNL confirmă demisia lui Cătălin Predoiu din conducerea partidului și spune ce va face acesta, „la un moment dat sau altul”

Liderul PNL Bucureşti, deputatul Sebastian Burduja, a confirmat miercuri demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii liberale.

„Nu ştiam de demisia domnului Predoiu. Am fost anunţaţi în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional, prin domnul secretar general (Dan Motreanu, n.r.), că a fost primită această demisie. Înţeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele, la un moment sau altul”, a spus Burduja, într-o emisiune de la Prima News.

Liderul filialei București a precizat că decizia lui Predoiu e un act unilateral şi ar trebui să o explice în faţa partidului şi a cetăţenilor.

„Nu vreau să speculez. Decizia e un act unilateral, cel care și dă demisia ar trebui să o explice în fața partidului și a cetățenilor”, a spus Burduja, întrebat dacă demisia lui Predoiu are legătură cu Congresul Extraordinar planificat duminică.

Sebastian Burduja a menţionat că Predoiu şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL, nu și din calitatea de membru al formațiunii.

„PNL are mai multe principii: 1. Nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are și funcția de prim-vicepreședinte al partidului. 2. Nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern. 3. Nu e normal să avem colegi care ar susține acest guvern din parlament. Cei care iau aceste decizii se poziționează în afara partidului”, a mai spus liderul PNL București, chestionat dacă sunt așteptate și alte demisii din partid.

Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, au declarat, mai devreme în cursul zilei de miercuri, pentru HotNews, surse din partid. Predoiu face parte din grupul liberalilor anti-Bolojan care îl susțin pe Adrian Veștea, numele său fiind vehiculat pe lista miniștrilor din potențialul cabinet Veștea.

„E nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a spus luni Cătălin Predoiu, în prima lui reacție după desemnarea lui Adrian Veștea să formeze un guvern.

El a susținut că soluția ieșirii „din impasul politic” este instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027.

Predoiu a fost prim-vicepreședinte al PNL începând din 2014.

Congres Extraordinar

Tot miercuri, liderii PNL au decis, la propunerea lui Ilie Bolojan, să organizeze un Congres Extraordinar duminică. Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care liberalul Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan și a refuzat să se retragă, deși conducerea PNL i-a cerut asta.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că „liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor”, conform unui comunicat oficial al formațiunii.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus pentru duminică, 21 iunie 2026, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar.

Burduja: Aş vrea să văd că rezultă o conducere a Partidului Naţional Liberal coerentă

Sebastian Burduja a mai spus miercuri, despre modificările care vor fi aduse la Statutul PNL, la Congresul Extraordinar, că nu există o listă finală de propuneri şi că liberalii o vor avea mâine.

„Biroul Politic Naţional Partidului Naţional Liberal a luat nişte decizii, care vizează respectarea unor principii. Unu, nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are şi funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului. Doi, nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern şi trei, nu e normal să avem colegi care ar susţine acest guvern în Parlament. Cei care iau astfel de decizii se poziţionează în afara partidului”, a declarat liderul PNL Bucureşti, în aceeași emisiune de televiziune, potrivit News.ro.

El a adăugat că nu e vorba de persoane, ci este vorba de respectarea unor principii.

Potrivit lui Burduja, „orice partid care se respectă şi care-i respectă pe români trebuie să respecte nişte reguli”.

Despre modificările care vor fi aduse la Statutul partidului, în Congresul de duminică, Burduja a arătat că nu există o listă finală a acestor propuneri. „O vom avea mâine, o vor avea toate filialele şi atunci vom putea să o şi comentăm”, a afirmat el.

„Vă spun ce mi-aş dori eu să văd, să văd că rezultă o conducere a Partidului Naţional Liberal coerentă”, a mai declarat preşedintele PNL Bucureşti.