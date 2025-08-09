Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria Capitalei: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide”

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaţionist, liberalul propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est, notează News.ro.

„Politica de pe malul Dâmboviţei e una aparte. Se spune că de la Bucureşti se dă semnalul pentru o ţară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câştigată de blocul izolaţionist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe raţiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E uşor de anticipat: prăpastia”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Sebastian Burduja.

Preşedintele PNL Bucureşti afirmă că „e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.

„Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%. PNL Bucureşti îşi doreşte o administraţie liberală la Capitală şi avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureşteni. Dar nu am dus niciodată şi nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă”, a mai transmis liberalul.

Acesta apreciază că „totul ţine de o logică elementară”.

„Vrem un primar general care să ţină direcţia corectă, către Vest, nu către Est, pentru Bucureşti şi pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în faţa pericolului existenţial izolaţionist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferinţe personale. E nevoie de soluţii pentru Capitală, un oraş cu probleme tot mai complexe. Le putem găsi şi implementa doar împreună, într-o largă majoritate”, afirmă Burduja.

Acesta face apel către toţi cei implicaţi pentru a găsi un consens.

„Până acum, logica bunului simţ a funcţionat la nivelul majorităţii PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reuşit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnaţi să facem asta şi pe mai departe şi să venim în faţa bucureştenilor cu opţiunea raţională. Politica nu înseamnă funcţii, ci răspunderi. Întâia dintre ele este să acţionăm pentru binele celor pe care vrem să îi reprezentăm. Să luăm aminte: «Lipsa de înţelegere e prostie. Lipsa de raţiune e nebunie» (Schopenhauer)”, a mai transmis preşedintele PNL Bucureşti.

Președintele USR a spus că discută cu PNL despre un candidat comun la Primăria Capitalei

Invitat vineri seară la Digi24, Dominic Fritz a vorbit despre organizarea alegerilor pentru viitorul primar general al Bucureștiului, dar și despre posibilitatea unei candidaturi comune a dreptei: „Subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă”.

Președintele Uniunii Salvați România a reiterat candidatura lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Bucureștiului, pe care îl numește „bine pregătit”, dar a spus și că partidul are discuții cu colegii de coaliție de la PNL pentru un candidat comun.

„Încă nu l-am desemnat oficial, dar nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit, unde spune şi președintele că ar fi un primar excelent. Însă subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a declarat liderul USR, conform sursei citate.

„Noi credem că legea trebuie respectată. Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, de exemplu, trebuie făcute alegeri parţiale. E evident că deja am depăşit acest termen şi cred că într-o democraţie nu ne putem ascunde de alegeri, interimate nu sunt sănătoase pentru că au o lipsă de legitimitate şi de aceea e important să avem alegeri cât de curând posibil”, a mai declarat politicianul.

Postul de primar general a rămas vacant după ce Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale.