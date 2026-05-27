Ministrul Irinel Darău nominalizează unul dintre „băieții deștepți” ai digitalizării

Ministrul Digitalizării Irineu Darău a afirmat, într-o postare pe Facebook, că transformarea digitală a României a eșuat pentru că fondurile alocate pentru aceasta au fost sifonate de către „băieți deștepți” care au obținut contractele, el menționându-l printre aceștia pe Sebastian Ghiță.

„Informaţii publice arată conexiuni şi interese care gravitează în jurul fostei conduceri ADR şi al cercurilor apropiate de Sebastian Ghiţă. Sunt exact aceleaşi grupuri care au transformat digitalizarea României într-o combinaţie de contracte opace, influenţă politică şi bani publici sifonaţi către băieţi deştepţi. Rezultatul: transformare digitală eşuată, pe sume uriaşe! Investigaţiile din presă arată cum oameni şi firme din cercul lui Sebastian Ghiţă au ajuns în centrul celor mai mari contracte pentru Cloudul Guvernamental al României. Iar toate aceste lucruri s-au întâmplat în perioada în care Autoritatea pentru Digitalizarea României era condusă de Dragoş Cristian Vlad„, a scris, miercuri, ministrul pe pagina sa de Facebook.

„Fratele Ghiță se întâlnește frenetic cu oameni și firme”

Irineu Darău susține că la mijloc sunt „mize uriaș”: 415 milioane lei deja atribuite pentru infrastructura Cloudului Guvernamental, alte 743 milioane lei aflate în joc pentru migrarea aplicaţiilor statului şi aproape 2,7 miliarde lei – dimensiunea totală a digitalizării statului român.

„Miliarde din bani europeni şi bani publici au gravitat ani de zile în jurul aceloraşi cercuri de influenţă. Sigur acum înţelegeţi de ce reacţionează atât de violent sistemul când cineva încearcă să facă ordine. Nu îi sperie reforma, ci îi sperie că pierd controlul asupra celui mai mare robinet de bani din digitalizarea României. Cloudul Guvernamental, Platforma Naţională de Interoperabilitate şi transformarea digitală accelerată şi reală trebuie să fie proiecte strategice pentru România. Nu sunt o pradă pentru reţele politico-economice şi şmecheri conectaţi la vechi structuri de putere”, a precizat Darău.

„Știu și că fratele Ghiță (Alexandru Ghiță – n.red.) – cel aflat în România – se întâlnește frenetic cu oameni și cu firme în aceste zile, încercând cu disperare să creeze campanii media, să facă presiuni și să găsească noi conducte către stat și către ADR. Este cazul ca foștii băieți deștepți din digitalizare să înțeleagă: nu mai merge așa!”, a conchis ministrul.

Scandal la ADR

Noul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Cătălin Giulescu, a făcut o plângere penală, miercuri, 20 mai, împotriva fostului președinte demis al autorității, Dragoș Vlad, pe care-l acuză de abuz în serviciu, după anularea licitației pentru platforma IT care ar fi trebuit să conecteze bazele de date ale statului.

Plângerea penală vine în continuarea deciziei din data de 15 mai 2026, prin care noul președinte ADR, Cătălin Giulescu, a dispus anularea procedurii de achiziție publică inițiate în contextul implementării proiectului „Platforma Națională de Interoperabilitate” (PNI).

ADR subliniază că „decizia prin care s-a dispus anularea procedurii de achiziție publică s-a fundamentat pe constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice.”

Lansarea procedurii de achiziție publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunțului, respectiv în 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Platforma națională de interoperabilitate – PNI”, act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public și validează oportunitatea investiției.

Sebastian Ghiță se află de aproape 10 ani în Serbia, unde inițial a fost reținut la cererea autorităților române. Ulterior a obținut azil politic după ce extrădarea sa a fost respinsă. În România, majoritatea dosarelor sale de corupție au fost clasate sau s-au prescris.