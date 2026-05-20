Sebastian Ghiță respinge „afirmațiile false” care îl vizează și lansează propriile acuzații

Omul de afaceri Sebastian Ghiță a avut o primă reacție după apariția numelui său în cadrul investigației realizate de publicația armeană „Fact Investigation Platform” (FIP), în care este invocat de un agent al Kremlinului într-o corespondență cu un superior al său, și susține că este vorba despre „minciuni și invenții forțate de presa soroșistă”.

Numele lui Ghiță, aflat cu azil la Belgrad, apare la capitolul dedicat Republicii Moldova. Sarcinile gândite de agentul Kremlinului implicau televiziunea pe care o controlează omul de afaceri român, RomâniaTV, și aveau ca scop denigrarea președintei Maia Sandu, despre care Ghiță să susțină că a vrut să-l cumpere. Agentul nu spune în corespondență dacă l-a contactat pe Ghiță sau care e relația cu acesta.

„Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșisti (numele agenților de informatii nu se transmit în clar). Minciunile și invențiile forțate de presa Soroșistă sunt inutile”, a scris Sebastian Ghiță, miercuri, într-o reacție pe Facebook.

Ce spune Sebastian Ghiță despre Nicușor Dan

El a sugerat că fostul general SRI Florian Coldea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și oamenii premierului Ilie Bolojan încearcă „să îl controleze” pe președintele Nicușor Dan.

„Coldea, Dogioiu și cei din spatele lui Bolojan trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este Soroșist si că nu-l pot controla”, a afirmat Sebastian Ghiță.

Totodată, omul de afaceri a susținut că „agenții soroșiști” vor suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Spre disperarea Soroșiștilor, România are un Președinte Român din Munții Făgăraș. (…) Dacă România se va uni cu Basarabia – Președinte va fi Nicușor Dan! (…) Maia Sandu nu va fi Președintele României!”, a mai scris Ghiță.