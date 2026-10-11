Sebastian Stan, despre filmul „Fjord” și legătura cu România: „Mi se spunea că nu arăt suficient de român”

Actorul hollywoodian de origine română Sebastian Stan spune într-un interviu că filmul „Fjord”, în care a jucat sub regia lui Cristian Mungiu, „a dat un sens mai profund legăturii mele cu România și a consolidat-o”.

În interviul acordat lui Michael Kosta la The Daily Show, Sebastian Stan vorbește deschis despre legătura sa personală cu filmul, despre plecarea din România la vârsta de 8 ani și despre reconectarea cu țara pe care a lăsat-o în urmă.

Sebastian Stan și „legătura personală” filmul lui Mungiu

Întrebat despre „Fjord”, Sebastian Stan consideră că subiectul pe care îl abordează filmul este un „foarte actual”.

„În sensul că vorbește despre o familie de imigranți care se mută într-o altă țară, iar apoi ajunge să se confrunte cu diferențele culturale dintre valorile sale și mediul în care trăiește. Familia ajunge să fie pusă sub lupa autorităților din cauza valorilor și credințelor sale, iar copiii îi sunt luați. Iar întrebarea pe care o pune filmul este: autoritățile acționează din motive întemeiate sau din motive greșite?”, explică actorul, care în film joacă rolul lui Mihai Gheorghiu, tatăl familiei.

Vedeta menționează în acest context că are o „legătură foarte, foarte personală cu acest film”, având în vedere că s-a născut în România și interpretează un personaj român, iar regizorul este de asemenea român.

„Îl cunosc (pe Mungiu) de aproximativ 10 ani. Iar eu am încercat să mă reconectez cu această țară pe care am părăsit-o cu foarte mult timp în urmă. Am încercat să găsesc un proiect care să mi se potrivească și am tot căutat”, a povestit Sebastian Stan, glumind apoi că un obstacol ar fi fost faptul că „nu arăt suficient de român”.

„Și, după cum vezi, Mungiu luat măsuri în privința asta”, a continuat Stan, indicând schimbarea de look pe care a trebuit să o adopte pentru rolul din „Fjord”.

Sebastian Stan în rolul personajului Mihai Gheorghiu din „Fjord”. Foto: NEON / Planet / Profimedia

Ocazia de a se reconecta cu rădăcinile românești

Dar experiența cu acest rol a fost de fapt „una de vindecare, într-un mod ciudat” – spune actorul – pentru că „eu am plecat din această țară comunistă, am crescut într-un mod foarte tradițional românesc, est-european”.

„Iar filmul, cred eu, arată că atunci când ești imigrant și ajungi într-un loc nou, pur și simplu nu vrei să fii diferit. Vrei să te integrezi. Cel puțin, aceasta a fost experiența mea. Și apoi a trebuit să-mi găsesc cumva drumul înapoi către această țară. Așa că simt că, în sfârșit, acest film a dat un sens mai profund legăturii mele cu România și a consolidat-o”, a spus actorul hollywoodian.

Născut la Constanța, Sebastian Stan a amintit că a plecat din România împreună cu mama sa pe când avea 8 ani.

„În ceea ce mă privește, pur și simplu nu voiam deloc să fiu diferit. Dar, în același timp, simțeam și o anumită rușine pentru faptul că eram diferit și pentru că proveneam din țara din care proveneam. România are un trecut comunist, iar acest lucru a influențat mult, după cum se poate vedea și în cazul acestei familii din film, dar și felul în care am crescut eu. Mai exact, îmi era foarte teamă să vorbesc despre locul din care veneam și să-mi asum originile”, a povestit el.

Despre mesajul filmului „Fjord”, Sebastian Stan spune: „Cred că, în cele din urmă, filmul ne arată pur și simplu că suntem cu toții imperfecți. Chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, nu suntem întotdeauna capabili să știm ce este corect. Iar când vine vorba mai ales despre generația următoare, despre copii, ar trebui să ne lăsăm cu toții orgoliile deoparte și să încercăm să ne dăm seama ce este mai bine pentru ei”.

Actorul de origine română a mai vorbit în emisiunea The Daily Show și despre alegerile variate și surprinzătoare pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale, de la aparițiile în universul cinematografic Marvel până la interpretarea rolului președintelui american Donald Trump.