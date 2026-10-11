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Actualitate

Sebastian Stan, despre filmul „Fjord” și legătura cu România: „Mi se spunea că nu arăt suficient de român”

Viorela Marin
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Actorul hollywoodian de origine română Sebastian Stan spune într-un interviu că filmul „Fjord”, în care a jucat sub regia lui Cristian Mungiu, „a dat un sens mai profund legăturii mele cu România și a consolidat-o”.

  • Invitat în emisiunea de comedie The Daily Show, Sebastian Stan a vorbit despre filmul său „Fjord”, ce tocmai a fost lansat în Statele Unite.
  • Pelicula realizată de cineastul român Cristian Mungiu a fost recompensată deja cu marele trofeu la Festivalul de la Cannes și este, totodată, nominalizarea României pentru Premiile Oscar.
  • Drama este centrată pe un conflict de valori care izbucnește atunci când o familie religioasă se mută din România într-un sat din Norvegia, iar copiii ajung să fie luați de autorități.