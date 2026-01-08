Șeful Poliției Municipiului Sibiu se pensionează la 48 de ani. „Mă voi duce către partea de instructor de înot”

Sebastian Veștemeanu a fost la conducerea Poliției Municipiului Sibiu din 2018, iar anul acesta va împlini 48 de ani, transmite Turnul Sfatului.

Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Întrebat ce va face, după pensionare, Veștemeanu spune că va trebui, în primul rând, să se „deconecteze” de la ce însemna meseria de polițist.

„În prima faza va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24, 365 zile pe an, va trebui să mă resetez cumva”, a declarat Sebastian Veștemeanu pentru Turnul Sfatului.

În același timp, el a spus că vrea să se facă instructor de înot.

„Mă voi ocupa mai îndeaproape de familie și de copiii pe care i-am neglijat de multe ori în detrimentul meseriei. Și poate că mă voi întoarce un pic la origini in sensul în care mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv și am făcut înot și polo de performanță. Dacă vor exista și alte oportunități, le voi analiza și vedem”, a mai spus Veștemeanu.

Cine este Sebastian Veștemeanu

Sebastian Veștemeanu este originar din București, iar cariera în poliție a început-o la Sibiu, potrivit Ora de Sibiu.

„După ce am terminat Academia de Poliție și am fost repartizați, eu am avut post în București, dar voiam să plec de acolo. Îmi plăcea Ardealul și îmi doream să vin aici. O fostă colegă era repartizată în Sibiu, dar prietenul ei rămăsese în București. Așa că am făcut schimb cu ea și am ajuns la Sibiu”, povestea Sebastian Veștemeanu, în octombrie 2018, pentru Ora de Sibiu.

Din 2003 până în 2005 Sebastian Veștemeanu a fost membru al echipei Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog Sibiu, apoi în 2005 a devenit șeful ei. El a fost numit în funcția de șef al Poliției Municipiului Sibiu în ianuarie 2018.