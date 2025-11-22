Sechestru pe Salina Turda. Un om de afaceri, la un pas să preia controlul destinației turistice din Transilvania

Un antreprenor din Oradea, care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra Salina Turda SA, societatea care administrează una dintre cele mai importante atracții turistice din Transilvania, după ce Primăria Turda a acumulat datorii de peste 9 milioane de lei către acesta, potrivit Ziar de Cluj.

Salina Turda SA are ca unic acționar Primăria Turda, iar antreprenorul Horea Tudor Vușcan are de recuperat peste 9 milioane lei de la administrația locală. Prin executor judecătoresc, a fost pus sechestru pe acțiunile primăriei la obiectivul turistic.

Pe termen scurt, instituția a obținut în instanță suspendarea executării silite a instituției, prin preluarea societății care administrează salina, până la pronunțarea pe fond a contestației la executare.

Termenul în acest proces a fost stabilit pentru data de 9 decembrie 2025.

Cum s-a ajuns la solicitarea executării silite a Salinei Turda

Horea Tudor Vușcan a înființat, în 2013, prima platformă de tranzacționare a monedei virtuale bitcoin din România. În prezent, se prezintă drept un antreprenor de succes, cu afaceri de milioane de euro.

Vușcan a preluat prin cesiune o parte din sumele pe care Primăria Turda le datora Societății de Transport Public SA Alba Iulia, care a operat în perioada 2010 – 2019 serviciul de transport public de călători în municipiul din județul Cluj.

Diferendele juridice dintre cele două părți au fost soluționate prin zeci de procese în urma cărora Primăria Turda a fost obligată să plătească societății din Alba Iulia peste 30 de milioane de lei.

Potrivit Ziar de Cluj, Primăria Turda îi datorează acum omului de afaceri Horea Vușcan suma de 9.089.467 lei, din care 7.812.367 lei reprezintă debitul principal şi 1.047.614 lei penalităţi.

Executarea silită a început în 2021, a fost suspendată în 2022 şi reluată în 2024.

Vușcan mai urmăreşte să obțină şi suma de 2,6 milioane de lei, achitată de Salina Turda către administraţia locală sub formă de dividende aferente anului 2023.

Ce spune Primăria Turda despre sechestru

Autoritățile locale susţin că pierderea controlului asupra acţiunilor la Salina Turda ar genera un „prejudiciu grav, ireparabil şi cu consecinţe devastatoare pentru comunitatea locală”.

„Executarea silită asupra celor 10.750 de acțiuni deținute la Salina Turda SA ar genera un prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare pentru comunitatea locală. Aceste acțiuni reprezintă un activ strategic de importanță economică, culturală și turistică majoră, iar vânzarea lor forţată, respectarea procedurilor legale, ar afecta grav interesele publice și funcționarea administrației locale”, a transmis Primăria Turda.

„Instanţa de fond ar fi trebuit să ia în considerare impactul economic devastator pe care pierderea controlului asupra Salinei Turda S.A l-ar avea asupra municipiului Turda. Societatea este un pilon al economiei locale”, a mai transmis Primăria.

Salina Turda SA a avut în 2024 un profit de 7,9 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 41 de milioane de lei. În 2023, profitul net a fost de 7,4 milioane de lei. La societatea care administrează principala atracție turistică a orașului lucrează 125 de persoane. Salina a fost vizitată în 2023 de 601.627 de turiști, iar în 2024 a avut peste 700.000 de vizitatori.