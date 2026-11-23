Joe Kasper, fost consilier al lui Pete Hegseth, consideră că actualul secretar al apărării ar trebui să demisioneze pentru că a gestionat greșit atât Pentagonul, cât și războiul din Iran.

„Capacitatea lui Pete de a fi eficient a fost limitată și foarte curând își va fi pierdut orice capacitate de a fi eficient”, a declarat pentru POLITICO Joe Kasper, care a fost șeful de cabinet al lui Hegseth în primele trei luni ale administrației Trump.

„Din acest motiv și din altele, este timpul ca Pete să renunțe”, a adăugat Kasper.

El l-a criticat pe secretarul Pete Hegseth pentru demiterea unor lideri militari și ofițeri superiori, l-a acuzat că este obsedat de imagine și i-a reproșat și modul în care a gestionat războiul din Iran.

„Totul se învârtea în jurul lui Pete”

Kasper a susținut că, la o săptămână după ce a început să lucreze la Pentagon, și-a dat seama că preocuparea secretarului apărării „totul se învârtea în jurul lui Pete, mai degrabă decât în jurul instituției sau al femeilor și bărbaților care o susțin”.

„Se pune un accent destul de mare pe spectacol”, a adăugat el. „Virtuțile modestiei și, practic, ale serviciului înaintea propriei persoane, lucrurile acestea au dispărut. Nu le-am văzut la început și le văd tot mai puțin acum”, a continuat Kasper.

Fostul consilier al lui Hegseth a mai spus despre acesta că „s-a complăcut excesiv în ego, în atitudine și în sentimentul că totul i se cuvine”.

El a numit „distrageri” faptul că Hegseth promova teme precum măsurarea testosteronului soldaților.

Interviul vine pe fondul speculațiilor despre viitorul politic al lui Pete Hegseth, după ce au existat voci care au pus înfrângerea suferită de republicani la alegerile intermediare pe seama războiului din Iran.

Aflat la final de mandat, senatorul republican Thom Tillis a scris recent în memoriile sale că votul său decisiv pentru confirmarea lui Hegseth a fost „cel mai mare regret al carierei mele”.

În urmă cu câteva săptămâni, congresmenul republican James Comer a afirmat, la rândul său, că „nu are idee” care este strategia lui Hegseth privind Iranul.

Președintele american Donald Trump a spus, însă, că îl va păstra pe Hegseth la conducerea Pentagonului.

Reacția Pentagonului după interviul fostului consilier

Un înalt oficial al Pentagonului, vorbind în numele Departamentului Apărării, a declarat într-un comunicat pentru POLITICO că nu este surprinzător că un „fost angajat nemulțumit – cineva care abia a putut supraviețui nouăzeci de zile în clădire – vinde acum presei bârfe inventate”.

„Secretarul Hegseth este concentrat ca un laser pe restabilirea letalității forțelor armate și pe sprijinirea luptătorilor noștri, în timp ce domnul Kasper este mai preocupat să rescrie istoria pentru a-și acoperi propriul mandat eșuat”, a spus oficialul.