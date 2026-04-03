Secretarul general al NATO, Mark Rutte, merge la Washington. Întâlnire cu Trump pe fondul tensiunilor din Alianță

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmează să se întâlnească miercuri cu președintele Donald Trump, în contextul în care liderul american și-a exprimat nemulțumirea față de alianță pentru lipsa de sprijin în problema Iranului.

Potrivit unui comunicat de presă publicat vineri, Rutte se va întâlni și cu secretarul de stat Marco Rubio, precum și cu secretarul apărării, Pete Hegseth.

CNN relatase anterior că vizita lui Rutte la Washington era așteptată să aibă loc săptămâna viitoare. Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat pentru post că întâlnirea fusese „planificată de mult timp”.

Rutte va rămâne la Washington până pe 12 aprilie, perioadă în care va susține un discurs la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute și va participa la Bilderberg Meeting, un forum anual desfășurat fără accesul presei, care reunește lideri politici din Europa și America de Nord.

Peste 40 de țări s-au întâlnit virtual joi pentru a discuta strategii de redeschidere a Strâmtoarea Ormuz. Trump a criticat faptul că aliații din NATO și statele din regiune nu au făcut suficient pentru a contribui la reluarea traficului prin strâmtoare, după ce Statele Unite și Israelul au început războiul cu Iranul.

Trump ia serios în calcul retragerea SUA din NATO

Președintele SUA Donald Trump a declarat că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații au refuzat să susțină acțiunea militară americană împotriva Iranului.

Într-un interviu acordat cotidianului britanic Daily Telegraph, președintele SUA a criticat aliații europeni și a descris alianța nord-atlantică drept un „tigru de hârtie”.

El a spus că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO.

„Da, aș spune că (este) dincolo de orice reconsiderare”, a declarat Trump pentru ziar când a fost întrebat dacă va reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu m-a impresionat niciodată NATO. Am știut întotdeauna că sunt un tigru de hârtie, iar Putin știe asta, de altfel”, a spus el.

Și Marco Rubio, secretarul de stat, a acuzat NATO că este o „stradă cu sens unic”, criticând marți aliații SUA pentru că nu permit accesul la bazele lor militare.

Vorbind la Fox News cu câteva ore înainte de declarațiile lui Trump, Rubio a spus că America va trebui să-și „reexamineze” calitatea de membră a NATO când războiul din Iran se va încheia.

„Cred că nu există nicio îndoială, din păcate, că după încheierea acestui conflict, va trebui să reexaminăm acea relație”, a spus el.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că modul în care SUA se raportează la apărarea colectivă a NATO, un element central al alianței fondate în 1949, ține de președinte.

„În ceea ce privește NATO, asta este o decizie care va fi lăsată la latitudinea președintelui. Dar voi spune doar că multe lucruri au devenit clare”, a fost răspunsul dat de șeful Pentagonului.

„Atunci când solicităm asistență suplimentară sau acces simplu, baze și survol, primim întrebări, blocaje sau ezitări”, a adăugat secretarul american de război.

Aliații europeni au refuzat să se implice direct în război

Declarațiile oficialilor americani au venit după ce aliați europeni cheie au respins apelurile președintelui american de a interveni în sprijinul Washingtonului în războiul împotriva Iranului.

În ultimele zile, mai multe state europene au refuzat să-și pună bazele la dispoziție sau să își deschidă spațiul aerian pentru aeronavele americane implicate în război.