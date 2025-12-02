INVESTIGAȚIE Secretele averii candidatului PSD Daniel Băluță: un dezvoltator imobiliar i-a vândut fratelui lui Băluță un teren chiar în ziua în care primarul Băluță a propus aprobarea planului urbanistic pentru un bloc de 6 etaje al aceluiași dezvoltator, în Sectorul 4

În Sectorul 4, familia Băluță deține 3 case, aflate una lângă alta. Cea mai recentă a fost finalizată în ultimul an. E locuința care apare în clipul electoral filmat de candidatul PSD, când se prezintă „la el acasă”. Construcția și unul dintre terenurile care formează curtea au fost cumpărate de către fratele primarului de la Elvis Lucian Coneac, acționarul Cria General Construct, o firmă care dorea să ridice un bloc de 6 etaje în Sectorul 4.

Tranzacția între acționarul Cria și fratele lui Băluță a avut loc în 19 august 2024. În aceeași zi, Daniel Băluță, în calitate de inițiator, a propus proiectul de aprobare a PUD-ului (Plan Urbanistic de Detaliu) pentru construirea blocului Cria. Dezvoltarea imobiliară a fost aprobată.

Nu a fost singura investiție mare a familiei, care nu figurează în declarația primarului, pentru că politicianul nu are obligația legală de a declara. În 2023, părinții lui Daniel Băluță, ambii pensionari la stat, au cumpărat 8 apartamente într-un bloc al familiei lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

În declarația de avere, Daniel Băluță are trecute moștenirile soției, plus un teren și o casă donate fiicei. Averea substanțială se află însă pe numele rudelor edilului din Sectorul 4, dezvăluie o investigație realizată de publicațiile independente Snoop și Public Record.

Mai exact, părinții pensionari ai primarului, ambii foști angajați la stat, și fratele lui Daniel Băluță au apartamente, terenuri și case cumpărate cu peste un milion de euro și proprietăți evaluate la peste 1,5 milioane euro.

De pildă, mama și tatăl edilului, pensionarii Florica, 74 ani, și Marin Băluță, 76 ani, au cumpărat în aceeași zi, pe 21 decembrie 2023, opt apartamente, dintre care un penthouse, în clădirea fostului hotel RIN, transformat acum în bloc. Grupul RIN e deținut de familia primarului PSD al Sectorului 3, Robert Negoiță.

Hotelul Rin Grand, transformat în bloc de locuințe

Complexul de case în familie, din Sectorul 4

Familia lui Băluță și-a dezvoltat un complex, format din 3 vile și mai multe terenuri, într-o mică zonă de case strecurată printre blocurile cartierului Berceni, în Sectorul 4, al cărui primar este din 2015.

Prima vilă, pe care o vom numerota V1, este cea dintâi casă a familiei Băluță, cumpărată în 1998. Se află, în acest moment, pe numele lui Sergiu Băluță, fratele mai mic, donație din partea părinților săi, Marin și Florica.

Casa are 471 de metri pătrați desfășurați, demisol, parter și două etaje. Conform documentelor, avea un singur etaj și a fost supraînălțată în 2013.

A doua casă, V2, este pe aceeași stradă, gard în gard, fiind cumpărată de părinții lui Băluță în 2001 pentru 375 milioane de lei vechi. Atunci avea doar două camere. Este vila care a fost donată către fiica primarului Sectorului 4.

Casa are, după îmbunătățiri, un etaj și mansardă (222 mp desfășurați), iar o a doua construcție e prezentată drept „seră+bazin” de 55mp.

Cele două donații au fost evaluate la circa 350.000 euro (V1) și 200.000 euro (V2).

Vila 1 (stânga) și vila 2 (dreapta)

În spatele celor două construcții, pe o stradă paralelă, există și o a treia, V3, care este cea mai nouă casă. În ea locuiește primarul Sectorului 4.

Două terenuri și noua vilă în construcție a lui Băluță, circa 400.000 euro

Chiar edilul recunoaște acest lucru într-un videoclip din actuala campanie, în care spune că „azi este duminică, am invitat-o pe mama, l-am invitat pe fratele meu (…) la noi”. În clipul electoral, el își face apariția în fața noii case de 125mp.

Daniel Băluță, în fața noii sale case

Casa este ridicată pe unul din cele două terenuri cumpărate, în 2023 și 2024, de Sergiu Andrei Băluță, fratele primarului. Acum, cele două formează o singură adresă.

Primul teren a fost achiziționat pe 4 mai 2023, de la firma Q & C Group SRL. Proprietari apar fratele Sergiu Băluță și soția sa, cumnata primarului Băluță.

Al doilea teren, pe care este ridicată vila V3, a fost vândut, succesiv, în 2024, de două ori.

Noua vilă a lui Băluță se află lângă vila 1

Prețurile celor două terenuri însumează aproape 400.000 euro (primul aproximativ 202.000 euro și al doilea -191.000 euro).

În ziua tranzacției din 2024, Băluță a inițiat un PUD pentru vânzător

Pe 19 august 2024, primarul Daniel Băluță a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru un bloc de 6 etaje ridicat în Sectorul 4.

Proiectul a fost controversat. „Mai mulți cetățeni și asociații de proprietari, din vecinătate, au transmis observații și contestații Primăriei în legătură cu acest PUD”, scria HotNews în 2024. Și denumea beneficiarul PUD-ului: Cria General Construct SRL.

Cria este aceeași firmă care a deținut terenul vândut familiei Băluță prin asociatul ei.

Nemulțumirile vecinilor? „O aglomerație de nedescris pentru toți locuitorii.” Blocul urma să fie ridicat printre alte blocuri din cartierul Tineretului.

19-5 voturi pentru Cria

Pe 27 august 2024, într-o ședință a Consiliului Local Sector 4, consilierul local Marian Onicel (USR) declara că „locuitorii din zonă sunt foarte supărați” și că „au încercat să intre, să pună întrebări, și li s-a răspuns în bătaie de joc”. El a denumit proiectul „blocuri între blocuri”.

Îi răspundea administratorul public Andrei-George Trocan, cel indicat de primarul Băluță drept posibilul său înlocuitor în cazul în care va fi ales primar general pe 7 decembrie.

„Am înțeles! Nu pot să nu remarc că ați votat împotriva la toate proiectele de hotărâre privind, de exemplu, modernizările în școli, astfel încât e clară agenda dumneavoastră în privința dezvoltării în general”, a spus Andrei Trocan, administrator public S4.

Proiectul inițiat de Băluță a trecut cu 19 voturi pentru și 5 împotrivă. Un succes pentru Cria și un pas mare, mai ales pentru altcineva.

Cum a ajuns mai apoi firma de dezvoltatări imobiliare Cria la oamenii Primăriei conduse de Daniel Băluță, în continuarea de pe Snoop.ro.