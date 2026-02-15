Secretele Ford Puma electric, fabricat în România, dezvăluite de un inginer german: Este ca o mașină de Formula 1

Ford Puma este unul dintre puținele automobile electrice de pe piață proiectat inițial să funcționeze cu benzină. Conversia în mașină electrică a fost făcută ulterior lansării motorului cu combustie, fără să-i fie afectate performanțele și dinamica existente, dar având ca țintă un preț accesibil. Inginerul șef al programului Puma de la Ford Europe, Dieter Leffers, dezvăluie într-un interviu câteva din secretele versiunii electrice Gen-E, produsă la Craiova, în România.

„Am văzut că toți concurenții noștri trec la mașini electrice și ne-am gândit: care este cea mai rapidă modalitate de a reacționa la cerințele pieței? Puma este evident cea mai de succes mașină cu combustie a noastră, așa că ce mașină putea fi mai bună pentru a o transforma într-o poveste electrică?”, explică într-un interviu acordat publicației britanice Autocar Dieter Leffers, cel care conduce la Ford, din 2020, programul de dezvoltare a modelului Puma.

