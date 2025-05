Secretele ofensivei aeriene intense prin care Rusia vrea să zdrobească Kievul / Ce au găsit ucrainenii într-o dronă Shahed lansată de forțele Moscovei

Valurile de atacuri cu drone și rachete balistice copleșesc apărarea antiaeriană a Ucrainei, care se confruntă cu o perspectivă tot mai îngrijorătoare, spun experții citați de revista The Economist.

Cu un an în urmă, un atac rusesc cu 30 de drone asupra Ucrainei era considerat excepțional. Acum, Rusia suprasolicită apărarea antiaeriană a Ucrainei cu sute de astfel de drone.

Pe 25 mai, Kremlinul a lansat un „atac masiv” împotriva orașelor ucrainene, cu 298 de drone, probabil un record. Rusia folosește și mai multe rachete decât înainte: 69 au fost lansate în aceeași noapte.

Rezultatul este că Ucraina se va confrunta cu o alegere dificilă.

Dacă negocierile actuale pentru încetarea focului eșuează, ceea ce pare foarte probabil, unitățile de apărare antiaeriană vor trebui să își raționalizeze interceptorii.

Prin urmare, mai multe rachete și drone rusești vor reuși să treacă, pentru a lovi orașe, orașe și industria critică, scrie The Economist.

Drone mai inteligente

Războiul aerian al Rusiei s-a intensificat la începutul anului, cu o schimbare marcantă în ceea ce privește echipamentele pe care le utilizează.

Rachetele balistice, multe dintre ele furnizate de Coreea de Nord, sunt acum în centrul atenției, alături de o nouă generație, mai letală, de drone de atac Shahed.

Rachetele balistice sunt greu de oprit din cauza vitezei lor. Doar stocul din ce în ce mai mic de rachete Patriot PAC-3 al Ucrainei oferă șanse reale de interceptare.

Între timp, dronele Shahed, aflate acum la a șasea versiune, de când Iranul a livrat primele modele în 2023, folosesc învățarea automată pentru a lovi ținte bine protejate precum Kievul.

Pe 24 mai, dronele au distrus clădiri din suburbiile nordice ale capitalei. Cu două săptămâni mai devreme, o dronă echipată cu un focos combustibil-aer a făcut o gaură într-un centru comercial din apropiere, spulberând ferestrele la o distanță de 300 de metri.

În aceeași săptămână, o altă dronă, echipată cu muniții cu dispersie cu acțiune întârziată, a lovit un poligon de antrenament la marginea de sud-est a orașului.

Un număr tot mai mare de drone

Principala provocare cu care se confruntă echipele ucrainene de apărare antiaeriană este numărul mare de drone.

Anul trecut, Kremlinul producea aproximativ 300 de drone Shahed pe lună. În prezent, același număr este livrat în mai puțin de trei zile.

Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că dețin documente care sugerează că Rusia intenționează să își crească producția de drone la 500 pe zi, sugerând că roiurile de atac de 1.000 de drone ar putea deveni realitate.

Aceasta este probabil o exagerare, avertizează Kostiantin Krivolap, un expert ucrainean în aviație, citat de The Economist.

Industria de armament a Rusiei funcționează pe baza fanfaronadei și a rapoartelor false, spune el.

„Dar este clar că cifrele vor crește semnificativ”. Chiar dacă Ucraina reușește să stabilizeze liniile de front din est, dificultățile legate de protejarea cerului nu vor face decât să crească.

Un bilețel găsit într-o dronă

În ciuda speranțelor privind un amistițiu, Rusia găsește din ce în ce mai multe modalități de a trece prin apărarea antiaeriană a Ucrainei, care se confruntă cu dificultăți tot mai mari din cauza lipsei de rachete interceptoare, a schimbării tacticilor inamice și a politicii americane neprietenoase.

Demontând dronele recuperate, specialiștii ucraineni încearcă acum să înțeleagă abilitățile aparatelor fără pilot folosite de Moscova, în speranța că vor reuși să le contracareze mai eficient.

În timp ce continuă să disece cea mai recentă versiune Shahed, inginerii spun că una dintre cele mai mari îngrijorări vizează modul în care dronele rusești sunt acum controlate.

Cele mai noi modele nu sunt afectate de războiul electronic al Ucrainei, spun ei.

Acest lucru se datorează faptului că dronele nu se mai bazează pe GPS-ul bruiabil, sunt conduse de inteligență artificială și se conectează la rețelele de internet ale Ucrainei.

Experții ucraineni citați de The Economist au spus că au descoperit recent un bilet în interiorul uneia dintre dronele capturate pe care le demontau – probabil lăsat de un inginer rus care susține cauza Kievului – care dădea indicii despre noul algoritm de control.

Nota indica faptul că dronele sunt controlate prin intermediul boților de pe platforma social-media Telegram, care trimit în timp real date de zbor și transmisiuni video în direct către operatorii umani.

Cum răspund forțele ucrainene

Nu cu mult timp în urmă, vânătoarea de drone era făcută de echipaje mobile dotate cu mitraliere ieftine, rachete trase de pe umăr și artilerie cu rază scurtă de acțiune.

Acum, spune colonelul Denis Smazhni, ofițer în cadrul forțelor de apărare aeriană, dronele evită în mod obișnuit în jurul acestor grupuri.

Acestea zboară inițial la joasă altitudine pentru a evita detectarea, apoi urcă brusc la 2.000-2.500 de metri în apropierea orașelor, depășind pragul pentru tunurile de calibru mic.

Astfel, Ucraina apelează la elicoptere, avioane de luptă F-16 și drone interceptoare, care au început să dea rezultate bune.

Un oficial de rang înalt a declarat că apărarea aeriană din jurul Kievului încă doboară aproximativ 95% din dronele lansate de Rusia. Cu toate acestea, cele 5% care reușesc să treacă provoacă pagube serioase.

Rachetele, o problemă și mai mare

Ucraina mare are totuși o șansă în lupta împotriva dronelor și rachetelor de croazieră. Dar amenințarea rachetelor balistice este mult mai serioasă.

Doar câteva țări dispun de sisteme care pot contracara arme atât de rapide și de distructive.

În lumea occidentală, sistemul american Patriot deține un monopol efectiv asupra apărării antiaeriene balistice.

Ucraina dispune în prezent de cel puțin opt baterii Patriot, deși unele dintre acestea sunt avariate și în curs de reparare.

Echipajele lor le operează cu o pricepere impresionantă. Din primăvara anului 2023, acestea au doborât peste 150 de rachete balistice lansate din aer. Dar sistemele au fost în mare parte concentrate în jurul Kievului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, afirmă că Ucraina are nevoie de cel puțin zece sisteme suplimentare, cu stocurile corespunzătoare de interceptoare PAC-3 pe care le utilizează sistemul, pentru ca orașele sale să fie în siguranță.

El insistă că țara este pregătită să plătească oricât ar fi nevoie, probabil cu bani europeni. Casa Albă nu s-a angajat în astfel de promisiuni.

Problema este că Ucraina a căzut de la statutul de prioritate, pentru administrația Biden, la cel de client potențial, care concurează pentru o producție limitată, sub Donald Trump.

Lockheed Martin, care construiește sistemele Patriot și interceptoarele acestora, își mărește producția la 650 de rachete pe an. Dar aceasta este cu aproximativ 100 mai mică decât producția rusă proiectată de rachete balistice, o sursă guvernamentală ucraineană estimând că Kremlinul are un stoc de 500 de rachete, scrie The Economist.

De obicei, este nevoie de două rachete interceptoare PAC-3 pentru a intercepta o rachetă balistică rusească.

Ucraina a solicitat dreptul de a-și produce propria versiune a PAC-3 sub licență, dar știe că acest lucru este puțin probabil.

Producția ar trebui să înceapă în Germania, dar numai la sfârșitul anului 2026. Există și alte proiecte de producție în comun în derulare. Dar, în toate cazurile, punctul de cotitură este la cel puțin un an distanță.

Ucraina ar putea fi nevoită să dezvolte o strategie de supraviețuire care să asocieze apărarea antiaeriană cu ofensiva aeriană și descurajarea.

„Va trebui să distrugem complexele de lansare rusești, fabricile și depozitele”, a subliniat Krivolap, expert în aviație. „Nu trebuie să ne facem iluzii”, a adăugat el.