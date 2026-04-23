Secretul lui Tim Cook: Tehnica neașteptată prin care a condus imperiul Apple timp de 15 ani

După 15 ani în fruntea Apple, Tim Cook va renunța la funcția de CEO pe 1 septembrie. O voce din interiorul universității gigantului tech dezvăluie una dintre cele mai importante calități de lider ale acestuia.

„Tim Cook este unul dintre cei mai buni ascultători pe care i-am întâlnit vreodată”, spune Kim Scott, autoarea mai multor cărți de succes și fost mentor pentru directori executivi la Dropbox, Qualtrics, Twitter și alte companii din domeniul tehnologiei.

Fosta profesoară la Apple University subliniază că, într-o lume în care liderii sunt apreciați pentru cât sunt de vocali și rapizi, abordarea lui Cook merită studiată.

Scott evocă o lecție predată de Jony Ive, fostul director de design al Apple, care susținea că rolul cel mai important al unui manager este să „le dea voce celor tăcuți”.

Pe de altă parte, ea amintește de abordarea opusă a fostului CEO Google, Eric Schmidt, care își îndemna oamenii „să fie zgomotoși!”. Deși diferite, ambele metode au același scop: să se asigure că toată lumea este auzită.

Pe lângă modelele de la Apple sau Google, Scott aduce în discuție și tehnica lui Paul Saffo, profesor la Stanford, numită „opinii puternice, susținute slab”. Această abordare presupune exprimarea unor poziții ferme, uneori chiar „scandaloase”, pentru a provoca o reacție și a ajunge la un răspuns mai bun.

Întâlnirea cu „maestrul tăcerii”

Kim Scott povestește că, înainte de interviul său la Apple, a fost avertizată că Tim Cook are tendința de a lăsa să se instaleze tăceri lungi. În ciuda avertismentului, ea recunoaște că a reacționat la tăcere „vorbind fără oprire, din nerăbdare, povestindu-i mult mai multe despre o greșeală pe care o făcusem decât intenționasem”.

„Tocmai când mi-am dat seama, cuprinsă de panică, că eram pe punctul de a dezvălui ceva care m-ar fi putut costa slujba, camera a început să se cutremure. Am fost ușurată să fiu salvată de un cutremur real”.

Urmând exemplul lui Cook, managerii instruiți la Apple University au învățat că tăcerea și o expresie facială neutră îi determină pe oameni să fie mult mai sinceri. „Dacă arătam vreo reacție, oamenii îmi spuneau adesea ceea ce credeau că vreau să aud”, explică unul dintre studenții lui Scott.

Dar ascultarea în tăcere poate avea și un dezavantaj, spune Scott, care dă un exemplu: „când șeful nu își exprimă gândurile, angajații pot pierde timp încercând să ghicească ce gândește sau pot simți că tăcerea este o capcană”. Ea avertizează că un lider nu trebuie să fie „inutil de impenetrabil” și trebuie să ia măsuri pentru a-i liniști pe ceilalți.

Deși Tim Cook era în general tăcut, cuvintele lui aveau un impact major. Atunci când vorbea, deși încet, gândirea sa era „întotdeauna extrem de clară”, obligându-i pe cei din jur să asculte cu maximă atenție.