Secretul unui culturist de 90 de ani. Toshisuke Kanazawa a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă

Culturistul japonez nonagenar Toshisuke Kanazawa a urcat vineri pe scenă pe Costa del Maresme din Spania, cu scopul de a demonstra că vârsta nu reprezintă un obstacol în calea unei condiții fizice de vârf, relatează Reuters.

Bărbatul în vârstă de 90 de ani a călătorit în orașul de coastă Santa Susanna pentru a concura împotriva unor rivali cu zeci de ani mai tineri decât el, în categoria „masters” destinată sportivilor cu vârsta de peste 50 de ani, în cadrul unei competiții organizate de Federația Internațională de Fitness și Culturism.

În culise, Kanazawa a urmat același ritual de pregătire ca și concurenții mai tineri, încălzindu-se alături de echipa sa și aplicându-și un spray de bronzare înainte de a-și flexa mușchii sub luminile scenei.

„Îmi place să încerc lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a făcut și, mai presus de toate, vreau să practic culturismul pentru tot restul vieții”, a spus Kanazawa.

Culturistul japonez Toshisuke Kanazawa, în vârstă de 90 de ani, a participat la Campionatul Mondial de Fitness și Culturism IFBB din 2026 din Spania. Sursă foto: Pau Venteo / AP / Profimedia

Ce spune că l-a ținut în formă

Kanazawa atribuie longevitatea și condiția sa fizică obiceiurilor alimentare stricte, afirmând că o rutină stabilită cu zeci de ani în urmă l-a menținut în formă.

„Este un subiect pe care l-am cercetat și despre care vreau să aflu mai multe. Dar, de când am împlinit 50 de ani, mi-am dezvoltat masa musculară urmând o dietă pur japoneză: orez brun, natto (un preparat din boabe de soia fermentate) și supă de miso”, a spus el.

„Este într-adevăr modul clasic japonez de a mânca. Și, datorită acestui lucru, am ajuns la 90 de ani fără să mă îmbolnăvesc vreodată.”

Deși nu a urcat pe podium, Kanazawa rămâne concentrat pe depășirea limitelor acestui sport, având planuri pentru o ultimă apariție înainte de a se retrage din competiție.

Vrea să mai meargă la concursuri

„Mă gândesc că aș mai putea încerca o dată la 93 de ani. După aceea, probabil că va trebui să mă retrag”, a spus el.

„Pe măsură ce îmbătrânești, încep să-ți apară riduri, destul de multe. În Japonia, există această idee că, odată ce îți apar ridurile, pur și simplu nu mai arăți prea bine.”

În cele din urmă, Kanazawa speră că perseverența sa va inspira generațiile mai în vârstă să rămână active și să depășească limitele convenționale.

„Odată ce ți-ai propus ceva, trebuie să-ți dezvolți puterea mentală și determinarea necesare pentru a duce lucrurile la bun sfârșit, indiferent de circumstanțe”, a spus Kanazawa.

„Vreau ca oamenii să muncească din greu, așa cum am făcut-o eu. Cred că, dacă o vor face, vom vedea mai mulți oameni ca mine, chiar și pe măsură ce îmbătrânesc. Asta îmi doresc și vreau să fiu un model de urmat.”