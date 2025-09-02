Securitatea zborurilor oficiale, dezbătută de statele UE după bruiajul care a vizat aeronava Ursulei von der Leyen spre Bulgaria. Măsura luată în calcul de Italia

Statele membre ale Uniunii Europene dezbat cum să facă mai sigure călătoriile aeriene ale liderilor, iar surse din Ministerul italian al apărării au declarat pentru The Guardian că Roma ia în considerare să secretizeze zborurile de stat.

Președinta Comisiei Europene, o critică acerbă a liderului rus Vladimir Putin, zbura cu avionul spre Bulgaria, duminică, când un atac atribuit Rusiei a blocat serviciile de navigație GPS la aeroportul din Plovdiv și a forțat aeronava să aterizeze cu întârziere.

După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au declarat trei oficiali pentru Financial Times. Președinta Comisiei Europene a venit, duminică, și în România.

Cazul de bruiaj a declanșat în UE o dezbatere despre siguranța zborurilor oficiale, deoarece bruiajul GPS și „spoofing-ul”, o tactică de război electronic care determină afișarea de informații de navigație incorecte, s-au intensificat în ultimul an.

Italia ia în calcul să secretizeze zborurile de stat

Oficiali din domeniul apărării au declarat că Italia analizează planuri de secretizare a zborurilor de stat, de reducere a informațiilor publicate pe site-ul biroului premierului și de a nu le mai permite platformelor specializate să facă vizibilă rutele aeronavelor.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a vehiculat această măsură pentru prima oară în urmă cu câteva luni, când interferențele cu navigația prin satelit au început să devină tot mai frecvente în spațiul aerian din apropierea Rusiei.

În august, biroul de comunicații electronice al Letoniei a declarat că a identificat cel puțin trei puncte centrale de bruiaj de-a lungul granițelor cu Rusia.

În aprilie 2024, o companie aeriană finlandeză a suspendat temporar zborurile către orașul estonian Tartu după un bruiaj. În martie 2024, un avion care îl transporta pe secretarul britanic al apărării a avut semnalul satelitar bruiat în timp ce zbura în apropierea teritoriului rus.

Un decret din 2011 a stabilit că deplasările miniștrilor italieni, în special zborurile, trebuie publicate pe site-ul guvernului. Deși guvernul ar fi în continuare obligat să obțină autorizație diplomatică pentru a survola spațiul aerian al altei țări, surse au declarat pentru The Guardian că Italia „ar putea decide în curând să nu facă publice astfel de zboruri”.

În februarie, avionul premierului italian a fost eliminat de pe Flightradar, una dintre cele mai folosite platforme pentru date în timp real despre mișcările aeronavelor, dar este în continuare vizibil pe platforme echivalente. Din motive de securitate, oficialii iau acum în considerare „protejarea zborurilor care transportă prim-ministrul și miniștrii cabinetului de toate aceste platforme”, au declarat surse.

Rusia a negat acuzațiile

Rusia a negat că s-ar fi aflat în spatele bruiajului care a vizat aeronava Ursulei von der Leyen. „Informațiile dumneavoastră sunt incorecte”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Marți, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că ia bruiajul semnalelor GPS „foarte în serios”. El a precizat că alianța lucrează „zi și noapte” pentru a preveni incidentele de acest gen și pentru a se asigura că „nu se va mai întâmpla acest lucru”.