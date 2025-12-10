Ședință a conducerii USR, prima după eșecul de la alegerile din București: „Nu se poate să nu existe responsabilitate politică”

Momentul anunțării primelor rezultate exit-poll la București a fost surprins la sediul USR de fotograful Inquam Photos, Gyozo Baghiu. Alături de Drulă este președintele USR, Dominic Fritz, europarlamentarii Dan Barna și Vlad Voiculescu, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ședința Biroului Național al USR va avea loc miercuri de la ora 16:30. Ea a fost convocată în urma rezultatului înregistrat de partid la alegerile locale din București, conform surselor politice ale HotNews. Ședința vine și în contextul în care USR trebuie să facă o propunere pentru funcția de ministru al Apărării.

Cătălin Drulă, candidatul USR, a încheiat lupta electorală de la București pe locul 4, după ce a obținut aproape 14% din voturi. Pe primele trei locuri au fost Ciprian Ciucu (PNL), care devine noul primar general al Capitalei, Anca Alexandrescu (susținută de AUR) și Daniel Băluță (PSD).

Membrii conducerii USR nu au primit o ordine de zi a ședinței până la ora publicării acestui articol. Totuși, au fost informați că ședința are loc în urma rezultatului alegerilor din București.

„Strict opinia mea e că nu se poate să nu existe responsabilitate politică după un șir lung de eșecuri”, a declarat pentru HotNews o persoană membră în conducerea Biroului Național al USR.

El a făcut referire și la pozițiile critice ale unor membrii ai conducerii din spațiul public, cum ar fi Claudiu Năsui sau Cristina Prună.

„E la cacealma. Ei vor să dea în Fritz, să lipească de el eșecul”, conform surselor HotNews.

USR trebuie să facă o propunere și pentru Ministerul Apărării

USR trebuie să decidă și asupra noii persoane care să ocupe funcția de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Surse din USR au declarat pentru HotNews că partidul va face propunerea până la finalul acestui an. Președintele USR, Dominic Fritz, nu se decisese asupra numelui luni, conform surselor HotNews.

Totuși, între timp Dominic Fritz l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan în vizita sa în Franța, deci este posibil ca cei doi să fi discutat și să fi convenit asupra propunerii pe care o va face USR.

Dacă acest lucru s-a întâmplat, atunci probabil Fritz va cere un vot de validare a propunerii în ședința de astăzi.