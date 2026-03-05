Nicușor Dan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu o să plângem Republica Islamică Iran”

Nicușor Dan a motivat declarația sa prin faptul că regimul din Iran, condus până sâmbătă de liderul suprem Ali Khamenei, a fost unul care și-a terorizat poporul și a destabilizat Orientul Mijlociu.

„Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni ci de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismelor internaționale în problema nucleară”, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă comună la Varșovia, alături de președintele polonez.

El a spus că România urmărește atent evoluțiile din Orientul Mijlociu, dar nu consideră necesară convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Nu am convocat CSAT și nu vom convoca CSAT cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, a spus el. „Prioritatea este să ne asigurăm că cetățenii români prinși de conflict pot să revină în siguranță acasă”.

De altfel, în singurul mesaj despre război publicat duminică, Nicușor Dan a spus că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.

Mesajul președintelui României de duminică nu are nicio referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel. De asemenea, el nu a numit Iran, singura localizare făcută de președinte fiind cea legată de „Orientul Mijlociu.”