Luca Niculescu și varianta de guvern pe care o preferă: „Nu o ascund” / Ce acord propune

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni dimineață, la Radio România Actualități, că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline printr-o „înțelegere politică asumată” pentru mai multe obiective vitale și un Executiv, de preferat unul politic, care poate să conducă România și dincolo de votul de învestitură din Parlament.

„Intrăm într-o nouă săptămână care va fi una hotărâtoare pentru soarta guvernului. Am lucrat în toate aceste zile ca să găsesc o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie și pentru început vreau să le mulțumesc partidelor pentru dialogul și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică”, a declarat premierul desemnat la postul public de radio.

Niculescu a subliniat că programul de guvernare este într-un stadiu avansat pe care urmează să îl discute cu formațiunile politice care vor să susțină cabinetul său. El nu a vrut să detalieze de la cine a primit sprijin în spatale ușilor închise.

„Evident că vom lucra cu partidele care vor susține într-o formă sau alta acest guvern pentru a vedea care sunt și prioritățile lor, care evident se suprapun cu prioritățile României. Și cum am mai spus, nu promit miracole, promitem însă seriozitate”, a spus premierul desemnat.

Prioritățile Guvernului Niculescu

Printre cele mai importante priorități, Niculescu a enumerat rectificarea bugetară pentru evitarea unor blocaje în instituții publice, bugetul pentru 2027 care să fie „credibil, realist” și adoptat până la sfârșitul acestui an, protejarea puterii de cumpărare a românilor și reducerea inegalităților dintre cetățeni.

„Vine iarna, avem nevoie de măsuri pentru a-i ajuta pentru pe români să facă față facturilor de energie. Avem nevoie să ajutăm și firmele românești, pentru că prețul energiei e o problemă și de competitivitate economică. Am făcut acest tablou ca să înțelegem poate și mai bine urgența de a avea un guvern și de aceea mesajul către partidele parlamentare e că avem nevoie de și mai multă disponibilitate pentru dialog în asumarea unei decizii”, a subliniat Niculescu.

De asemenea, și educația va fi una dintre prioritățile mandatului său, a adăugat acesta.

El a apreciat că România are nevoie de o mai bună rată de colectare a taxelor pentru că statul „încasează din ce în ce mai puțini bani”, folosirea mai bună a finanțării europene și atragerea investitorilor.

Soluția pe termen scurt

Întrebat cum poate fi depășit dezacordul dintre partidele care au format vechea coaliție, Niculescu a declarant că a înaintat o soluție pe termen scurt.

„Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele care evident că se gândesc la interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”, a spus premierul desemnat.

Niculescu preferă un Guvern politic

El a indicat și ce fel de Executiv dorește: „Preferința mea, nu o ascund, este de a avea mai curând un guvern politic pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern.”

Niculescu a afirmat că are „intenția fermă” ca joi să depună la Parlament programul de guvernae și lista cabinetului de miniștri.

„Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea”, a explicat fostul ambasador.

După ce săptămâna trecută a discutat cu PNL, PSD și UDMR, premierul desemnat va continua luni discuțiile cu alte grupuri parlamentare pentru susținerea cabinetului său.

Liderii PSD se reunesc luni, de la ora 10.30, la sediul central din Kiseleff, pentru a analiza modul în care formațiunea va susţine, în Parlament, Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.