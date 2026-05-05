Ședință extraordinară de Guvern, chiar înainte de votul pe moțiunea de cenzură

Prima ședință de Guvern după ce PSD a retras sprijinul premierului Bolojan Foto: gov.ro

Guvernul se reuneşte marţi, la ora 9.30, într-o şedinţă extraordinară în format hibrid, potrivit unui anunț făcut de Biroul de presă al Executivului. Şedinţa a fost convocată cu o oră şi jumătate înaintea şedinţei plenului Parlamentului, în care va fi dezbătută şi votată moţiunea de cenzură AUR-PSD.

Subiectul ședinței este o OUG inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR, însă este posibil să intre pe agendă și alte proiecte, a transmis echipa de comunicare a Executivului.

Pe agendă se află și acordarea de prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, „precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027”.

Plenul Camerei Deputaților și Senatului în care va fi decisă soarta Cabinetului condus de Ilie Bolojan se reunește de la ora 11.00. În timp ce social-democrații sunt convinși că moțiunea de cenzură va trece, chiar cu un scor mare, liberalii spun că „încă” se joacă.

Urmăriți LIVE pe HotNews cele mai importante informații din ziua moțiunii de cenzură: