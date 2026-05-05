Mișcarea lui Bolojan înaintea moțiunii de cenzură / Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru blocarea „băieților deștepți” din energie

Ilie Bolojan a anunțat marți, în Parlament, că nu pleacă din Guvern până nu crește garanțiile pentru avizele tehnice de racordare (ATR) la rețeaua de energie electrică. Bolojan a precizat că în dimineața zilei de marți a fost aprobată o ordonanță în acest sens.

„Am zis că nu plec din acest guvern până când în această dimineață nu am venit cu o ordonanță să impun garanții ferme. V-ați gândit, probabil, că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce era de corectat. Și poate nu știți cine e director la Transelectrica”, a transmis Bolojan, în Parlament, înainte de votul moțiunii.

La scurt timp după aceste declarații, Guvernul a anunțat că a introdus în textul unei ordonanțe de urgență privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică și prevederi referitoare la modificarea Legii energiei.

Reamintim că Executivul a avut marți, la ora 9.30, o ședință extraordinară.

Ce prevăd articolele aprobate de Guvern înainte de votul moțiunii de cenzură PSD-AUR

Prin noile reglementări se instituie o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat, care trebuie constituită la momentul solicitării autorizației de înființare, drept o condiție pentru obținerea ei, a informat Guvernul.

Guvernul a mai precizat că pentru autorizațiile de înființare care sunt deja emise în acest moment, „garanția de 30 de euro per kilowatt instalat va trebui constituită dacă beneficiarul nu finalizează investiția în termenul de valabilitate și va solicita prelungirea autorizației de înființare”.

Condițiile privind modul de constituire, restituire și executare a garanției vor fi clarificate ulterior de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Guvernul a făcut treaba ANRE

Aceste articole ar fi trebuit să fie aprobate de ANRE, însă autoritatea nu s-a grăbit în acest sens. ANRE ține în dezbatere publică încă de la începutul lui martie un proiect de regulament privind creșterea garanțiilor pentru racordarea la rețeaua electrică.

În forma inițială a proiectului ANRE, se prevedea o creștere a garanției pentru racordare de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare. Ilie Bolojan a cerut garanții mai mari și astfel Guvernul a venit cu propuneri pentru modificarea proiectului ANRE.

Pe 27 aprilie a fost publicată pe site-ul ANRE noua formă a proiectului, însă nu a fost aprobată până marți când au fost adoptate de Guvern.

Cine este directorul Transelectrica și legăturile sale cu Marcel Ciolacu

Transelectrica este compania de stat care avordă avize tehnice de racordare. Directoratul companiei este condus de Ștefăniță Munteanu. Acesta este directorul la care s-a referit Ilie Bolojan. Munteanu a fost consilier județean la Buzău din partea PSD, apropiat al premierului Marcel Ciolacu și al nepotului acestuia, Mihai Ciolacu, conform Ziarului Bursa, care scrie că Ștefăniță Munteanu este chiar finul lui Marcel Ciolacu.

Premierul a spus în mai multe rânduri că acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare (ATR) pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă.

Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.

O serie de investigații HotNews au arătat, în 2024, despre tranzacția în care au fost implicați Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Ciolacu, și o firmă a omului de afaceri ceh Jiri Smejc.

Compania Premier Energy PLC, controlată de fondul de investiţii al omului de afaceri ceh Jiri Smejc, a cumpărat afacerea în decembrie 2024.

HotNews.ro a relatat, printr-o serie de articole publicate în octombrie și noiembrie, că firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, înființate de Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului, au obținut fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru două parcuri fotovoltaice în decembrie 2023.

În aprilie 2022, a înființat firmele. În martie 2023, a obținut Avizul Tehnic de Racordare (ATR) de la Transelectrica. În iunie 2022, a aplicat la fonduri PNRR, pentru care a primit aprobare în decembrie 2023.

Săptămâna trecută Guvernul a publicat o listă cu 1.400 de firme care au avize tehnice de racordare și care, potrivit unui comunicat al Executivului, „corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară”.

Jurnaliștii de la StartupCafe au observat că unele proiecte de pe listă au estimate termene de punere în funcțiune (PIF) foarte îndepărtate, după anul 2030. Este vorba de un ecart care ajunge și la 10-12 ani față de data obținerii avizului.

Toate proiectele analizate sunt arondate Sucursalei Distribuție Energie Oltenia (SDE Oltenia), acoperind mai multe județe din aria acesteia (Dolj, Olt, Teleorman, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș), care a fost achiziționată recent de Premier Energy. Aceasta este controlată de fondul de investiții Emma Capital și de antreprenorul ceh Jiří Šmejc. Premier Energy este compania care a achiziționat, în ultimii ani, mai multe proiecte fotovoltaice „pe hârtie”, inclusiv de la Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier Marcel Ciolacu, după obținerea avizelor și a finanțării prin PNRR, după cum a arătat investigația HotNews.