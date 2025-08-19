Ședință extraordinară la guvern pentru aprobarea unui proiect contestat de PSD. Se suspendă unele proiecte finanțate din PNRR și programul Anghel Saligny

Guvernul discută joi, în ședință extraordinară, proiectul de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR și programe guvernamentale precum Anghel Saligny. Acest proiect a fost și săptămâna trecută pe masa Cabinetului Bolojan, însă a fost discutat în primă lectură. Forma discutată săptămâna trecută prevede renunțarea la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor.

Proiectul mai prevede, în forma inițială, că vor fi suspendate proiectele finanțate din PNRR care au grad de realizare până la 30% ca progres fizic.

În schimb, vor fi finanțate proiectele în stadiu de implementare de peste 30%.

Se opresc proiectele care nu au contract de finanțare

Acestea sunt programe de care beneficiau în special primăriile, pentru drumuri, canalizare, infrastructura de gaze, școli și alte lucrări necesare comunităților locale.

Pe scurt, nu vor mai putea fi încheiate noi contracte de finanțare.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că prin PNRR nu se oprește finanțarea pentru proiectele în curs, ci doar pentru cele care nu au încă un contract de finanțare sau nu au parcurs o procedură de licitație, potrivit unui comunicat al Guvernului.

La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiții prin PNRR, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, reprezentând 87% din totalul investițiilor, sunt deja începute. Aceste investiții merg mai departe, a spus Cseke Attila.

În schimb, 773 de contracte, adică 13%, la care nu a început investiția si nu s-a decontat niciun euro pe partea de construcții, nu vor mai fi finanțate.

Această prioritizare are loc în condițiile în care perioada rămasă pentru implementarea proiectelor PNRR este de doar un an. „Pur si simplu fizic nu mai este timp ca aceste investiții să fie finalizate”, a spus ministrul.

Proiectul de OUG mai prevede și limitarea proiectelor finanțate din programul „Anghel Saligny”, Programul național de dezvoltare locală și Programul național de construcții.

La Anghel Saligny, totalul programului este de 66 miliarde de lei, fiind aprobate 5.758 de obiective de investiții, din care sunt contractate 4.375 de obiective în valoare de 52 de miliarde de lei, a precizat Cseke Attila. Potrivit ministrului, 1.383 de investiții de 14 miliarde de lei nu au fost contractate până acum. Pentru acestea nu va mai exista posibilitatea încheierii de noi contracte.

Pentru anul viitor, Guvernul va lucra la un sistem care să dea o predictibilitate tuturor UAT-urilor care au investiții pe Anghel Saligny. „În 2026, 2027 si 2028 fiecare UAT va cunoaște pe fiecare investitie cati bani sunt alocati de la bugetul de stat”, a spus ministrul dezvoltării.

Tensiuni în coaliție din cauza limitării proiectelor la primării

Acest proiect a stârnit tensiuni în coaliție, la nivelul PSD, după ce unii primari și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că nu vor mai putea încheia noi contracte.

Conducerea PSD s-a reunit luni la sediul partidului ca să decidă dacă se întoarce la ședințele coaliției și ca să stabilească o poziție față de proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede suspendarea unor proiecte neîncepute sau cu grad mic de realizare, prin PNRR și „Anghel Saligny”.

La finalul ședinței, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a spus că vorbește des cu premierul Ilie Bolojan și că în ultimele zile au avut mai multe discuții legate de soluții pentru nemulțumirile PSD – Ordonanța care suspendă proiecte finanțate din PNRR și câteva dintre măsurile din al doilea pachet fiscal. Sorin Grindeanu susține că este nevoie ca măsurile fiscale „să fie discutate la pachet cu rectificarea bugetară”.

Deși vor continua să nu participe la ședințele coaliției, social-democrații vor vota „în orb” proiectele din guvern care vizează eliminarea privilegiilor și sinecurilor, susțin liderii PSD. Sorin Grindeanu spune că e „absolut necesar ca acest pachet de eliminarea a privilegiilor să fie adoptat cât se poate de urgent”.

Liderii PSD mai spun că vor să participe și la toate grupurile de lucru în care vor fi analizate măsurile fiscale, reforma administrației publice și Ordonanța de Urgență care vizează proiectele din PNRR.