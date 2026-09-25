Ședințe la partide ca să aprobe programul de guvernare și cabinetul lui Mureșan 

Cele trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan – PNL, USR, UDMR – se reunesc vineri în ședințe ca să aprobe programul de guvernare și lista de miniștri.

Echipele celor trei partide au negociat în ultima săptămână, la Palatul Victoria, atât programul de guvernare, cât și structura și numele din guvern.

Prima ședință va fi la UDMR, de la ora 12:00, la 14:00 se reunesc liberalii, iar liderii USR, la ora 16:00.

Ședințele vin în contextul în care la începutul săptămânii viitoare ar trebui să înceapă procedurile parlamentare pentru învestirea noului guvern: audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și votul din plen.

Potrivit informațiilor HotNews, mai multe nume din actualul guvern Bolojan se vor regăsi și în cabinetul Mureșan.

Deși au existat neînțelegeri între USR și UDMR cu privire la cine să primească ministerul Justiției, acum este luată în calcul o variantă de compromis – numirea unui tehnocrat în funcția de ministru.

De asemenea, spre deosebire de actuala configurație a Guvernului, USR ar urma să primească și ministerul Transporturilor, iar Cătălin Drulă este favorit în partid pentru preluarea portofoliului.

Ce program de guvernare propune Siegfried Mureșan

Premierul desemnat a făcut publice miercuri „liniile directoare” ale programului de guvernare.

Mureșan propune mai multe reforme, printre care reforma administrației centrale și locale, o restanță a guvernului Bolojan, reforma salarizării și finalizarea reformei pensiilor speciale.

Mureșan vrea să discute și cu Nicușor Dan

Premierul desemnat urmează să se întâlnească și cu președintele Nicușor Dan, înainte de a merge în Parlament, pentru a-i prezenta programul și cabinetul, iar discuția ar putea avea loc chiar azi.

„Nu am stabilit încă nicio întâlnire cu președintele României, dar domnia sa și cu mine am agreat, în ziua în care m-a desemnat, că, de îndată ce domnia sa revine în țară, ne vom întâlni. Aștept cu toată deschiderea să-i prezint președintelui României programul de guvernare și rezultatele muncii din ultima săptămână”, a spus Siegfried Mureșan, joi, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Șansele ca Mureșan să treacă rămân mici

Împreună, cele trei partide care îl susțin pe Mureșan – PNL, USR și UDMR – au 170 de voturi. Practic, premierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare.

Pentru că nici social-democrații, nici parlamentarii AUR nu vor susține guvernul, se pierd 218 voturi.

Grindeanu îi cere să își depună mandatul

Până acum, Mureșan și Grindeanu nu au avut nicio întâlnire. Liderul PSD l-a chemat pe premierul desemnat la sediul partidului, dar acesta nu a mers. Apoi, Mureșan spunea că speră ca o întâlnire cu liderii PSD să aibă loc, oricând, până în ziua votului.

Încă din ziua în care a fost desemnat Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu i-a cerut de mai multe ori să își depună mandatul, pentru a „scurta această perioadă”.

În contextul în care grupul PACE a anunțat că nu vor vota „pentru”, iar parlamentarii UPR așteaptă să „fie convinși” de Mureșan, cele 24 de voturi ale micilor grupuri nu sunt asigurate, așa cum ar fi fost în cazul unui Guvern format în jurul PSD.

Astfel, Siegfried Mureșan ar mai putea strânge voturi din partea minorităților naționale, 17 la număr, și din partea parlamentarilor neafiliați, 23.

Până în acest moment, Mureșan a discutat doar cu grupul minorităților, care, potrivit informațiilor HotNews, nu au luat o decizie în privința susținerii, nu și cu parlamentari neafiliați.