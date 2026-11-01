Șef din poliția sârbă contestat de grupurile de studenți, reținut la o săptămână după alegeri. Procurorii neagă vreo legătură cu scrutinul

Șeful Direcției de poliție pentru investigații criminale a fost reținut duminică și este suspectat de abuz în serviciu, a anunțat Parchetul din Serbia, citat de AFP și DPA.

Parchetul neagă că ar exista vreo legătură între arestarea lui Marko Kricak și scrutinul de duminica trecută, la care Aleksandar Vucic și Partidul Progresist Sârb (SNS) au fost învinși de Lista Studenților, o mișcare născută din valul de proteste izbucnite în țară în urmă cu aproape doi ani.

Kricak, în vârstă de 42 de ani, este considerat o figură loială lui Vucic, iar grupurile de studenți l-au acuzat de „brutalitate” din cauza modului în care a acționat poliția la manifestațiile din țară.

Săptămâna trecută, liderii studenților au cerut demiterea lui Kricak, precum și a altor câțiva șefi din poliție și din serviciile de informații. Cererea face parte din reformele ample pe care aceștia vor să le vadă puse în practică.

Procurorul-șef de la Belgrad, Nenad Stefanovic, a negat duminică existența unei legături între cererile mișcării studențești și reținerea lui Kricak.

„Nu are nicio legătură cu (…) rezultatul alegerilor legislative”, le-a declarat el jurnaliștilor.

A fost reținut și comandantul responsabil cu combaterea crimei organizate

Conform procurorului, Kricak a fost reținut împreună cu Bosko Sekulovic, comandantul de poliție responsabil cu combaterea crimei organizate.

Stefanovic a precizat că aceștia sunt „suspectați de… abuz în serviciu și de neîndeplinirea îndatoririlor profesionale, cauzând astfel prejudicii și o vătămare gravă a drepturilor fostului șef al poliției din Belgrad”, Veselin Milic.

Presupusul abuz în serviciu ar fi avut loc într-o anchetă desfășurată de cei doi șefi de poliție. În dosar era cercetată uciderea unei persoane suspectate că făcea parte din lumea interlopă, în mai, într-un restaurant din Belgrad.

Milic fusese arestat la trei zile după crimă. Acuzațiile împotriva lui au fost nedenunțarea unei infracțiuni și a autorului acesteia, precum și sprijinirea făptuitorului.

După două luni de arest, Milic a inițiat o acțiune în justiție împotriva lui Kricak și Sekulovic. El i-a acuzat că au furnizat procurorilor probe incomplete și false.

Kricak a lucrat ca vânzător de mașini înainte de a fi recrutat în serviciul de informații sârb BIA.

Din iulie 2023, el a comandat unitatea de protecție personală a poliției sârbe (JZO). La sfârșitul anului 2025 a fost numit la conducerea poliției de investigații criminale.